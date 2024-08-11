Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 19:40

Американский комментатор перепутал флаги Палестины и Мартиники. Фанаты в гневе

Американский комментатор перепутал флаги Палестины и Мартиники на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Баскетболист Матиас Лессор
Матиас Лессор.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Центровой французов Матиас Лессор против своей воли чуть не стал участником политической акции.

Комментатор официального вещателя Олимпиады — американского телеканала NBC — Майк Тирико в прямом эфире перепутал флаги Палестины и Мартиники. Инцидент произошел в финале баскетбольного мужского турнира, в котором США обыграли Францию (98:87). Журналисту пришлось извиниться за свою ошибку.

После финальной сирены центровой французов Матиас Лессор накинул на плечи мартинийский государственный символ, который Тирико принял за флаг Палестины. «Видим у Лессора, одного из резервных центровых, флаг Палестины, накинутый на плечи, — сказал комментатор в прямом эфире. — Мы, конечно, осведомлены о любых акциях, касающихся конфликта на Ближнем Востоке, со стороны спортсменов, участвующих на Играх».

Стефен Карри, Кевин Дюрант и&nbsp;Леброн Джеймс (слева направо) в&nbsp;финале Олимпиады-2024. Последнее танго в Париже. Леброн красиво простился с Играми

Вскоре Майк понял, что ошибся — еще во время эфира в соцсетях появилось множество сообщений по этому поводу. С учетом вооруженного конфликта, идущего на Ближнем Востоке, в том числе на территории Палестины, оговорка комментатора могла иметь последствия. В тот же вечер Тирико извинился в социальных сетях.

«Просто признаю, как можно скорее, свою ошибку. Я неправильно идентифицировал флаг Мартиники, назвав его флагом Палестины во время церемонии награждения на мужском баскетбольном турнире сегодня. Они похожи, но, очевидно, отчетливо отличаются, что весьма важно для всех участников. Я извиняюсь за ошибку и исправлю ее в эфире во время нашего сегодняшнего шоу в прайм-тайм», — написал мужчина.

Баскетболист Матиас Лессор (третий справа) с флагом Мартиники
Матиас Лессор (третий справа) с флагом Мартиники.
Фото AFP

Флаги действительно схожи цветовой гаммой — на обоих присутствует зеленый, черный и красный. Однако палестинский представляет собой три прямоугольника (черный, белый и зеленый) с красным треугольником с левой стороны. На символе Мартиники тоже есть красный треугольник в том же месте, но он находится поверх зеленого и черного прямоугольников.

Матиас Лессор, спровоцировавший ошибку комментатора, родился в Мартинике. Неудивительно, что он выступает за «Трехцветных». Мартиника — одна из заморских территорий Франции, которая считается частью страны и Евросоюза, а также имеет представителей в национальном собрании, сенате, экономическом и социальном совете и выбирает членов Европейского парламента.

Никола Йокич. «Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

Строго говоря, это один из французских регионов, а по правилам МОК во время Игр можно демонстрировать только символы участвующих в них стран. Так что формально Лессор нарушил регламент и мог нарваться на серьезные неприятности. Однако, если бы в его руках оказался флаг Палестины, это можно было бы квалифицировать как политическую акцию и провокацию в отношении сторонников Израиля, а за подобные выходки наказания еще строже, вплоть до дисквалификации.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Франции по баскетболу
0
Читайте также
Борец с российскими корнями Тажудинов стал олимпийским чемпионом в Париже
Американские баскетболистки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Проклятая Америка». Главная звезда сборной Сербии бурно отметил бронзу Олимпиады

США вырвали победу у Франции. И первое место у Китая в медальном зачете