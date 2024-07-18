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Париж-2024

Сегодня, 20:15

Знаменосцем сборной Германии в Париже может стать темнокожий баскетболист. Это шаг в борьбе с расизмом?

Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Отдел спорта «СЭ»
Деннис Шредер может стать знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде.
Фото Global Look Press
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Болельщики выбирают между Деннисом Шредером с гамбийскими корнями и Александром Зверевым — с российскими.

До 21 июля в Германии болельщики и спортсмены выбирают двух человек, которые будут знаменосцами страны на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже. У женщин на это звание претендуют футболистка Александра Попп, дзюдоистка Анна-Мария Вагнер и олимпийская чемпионка по верховой езде Джессика фон Бредов-Верндль. У мужчин — олимпийский чемпион по теннису Александр Зверев, олимпийский чемпион по стрельбе Кристиан Райц и баскетболист «Бруклина» Деннис Шредер. В прошлом году 30-летний разыгрывающий помог сборной Германии впервые выиграть чемпионат мира, заслуженно став MVP турнира. Сам Шредер уверен, что именно он должен получить это почетное право: «Я должен нести флаг! Именно сейчас, другого шанса может и не быть».

Знак или символизм?

В этом стремлении Денниса поддерживают многие немецкие селебрити, включая знаменитого футбольного тренера Юргена Клоппа и известного актера и телеведущего Кая Пфлауме. Они уверены, что Шредер заслуживает стать вторым баскетболистом из Германии после Дирка Новицки, который удостоится чести стать знаменосцем. А вот многим немцам не понравился выбор в пользу чемпиона НБА на Играх-2008 в Пекине.

Дирк тогда был звездой в НБА, но никогда раньше не выступал на Олимпиаде. Ряд действующих спортсменов и олимпийских чемпионов прошлого были разочарованы этим решением, отмечая, что это нарушает все негласные правила. Новицки даже пришлось публично попросить прощения. «Я не хочу кого-то обижать, поэтому готов отказаться», — говорил Новицки. Отказываться в итоге не пришлось, однако после это знаменосца стал выбирать не местный НОК, а сами спортсмены (члены олимпийской делегации) и болельщики (в пропорции 50/50).

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Неясно, как в этот раз проголосуют спортсмены, но болельщики явно на стороне Денниса. В социальных сетях на него подписано более 4 миллионов человек, на Зверева — чуть более 2 миллионов, на Райца — менее двух тысяч. При этом для Шредера это также будут первые Игры. Более того, он отказался от выступления в Токио-2020. Основной причиной стали огромные затраты по страховке, не позволившие на тот момент баскетболисту «Лейкерс» помочь национальной команде.

«Мне бы очень хотелось побывать в Токио. Это Олимпийские игры. По сути, важнейший турнир для спортсмена. Я всегда мечтал участвовать в Олимпийских играх. Конечно, я очень разочарован тем, что не могу играть и сражаться вместе с командой на этом важном турнире из-за проблем со страховкой. Но я очень рад за всех 12 парней, которые сейчас едут в Токио», — говорил Деннис три года назад.

Деннис Шредер.
Фото Global Look Press

В Японии немцы без Шредера дошли до четвертьфинала, проиграв там Словении Луки Дончича. Однако спустя год звездный разыгрывающий смог присоединиться к сборной на ЧМ-2023, где на Филиппинах немцы в полуфинале обыграли сборную США (113:111), а в финале расправились с Сербией (83:77). В финале разыгрывающий набрал 28 очков и справедливо получил приз MVP. Поэтому история с Токио забылась и Шредер может смело агитировать за себя.

«Представлять Германию таким образом с моим прошлым, моей мамой из Гамбии, было бы огромным достижением. Это было бы заявлением темнокожего человека, несущего флаг, — написал Шредер. — Серьезный знак обществу и призыв к борьбе с расизмом».

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Малайка Михамбо (ее мать — немка, а отец — из Танзании) считает, что это просто красивые слова. «Речь идет о символизме. Символизм — это хорошо, но его недостаточно для борьбы с расизмом. Я не верю, что выбор в пользу Денниса что-то изменит», — отметила Михамбо газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сама Михамбо пропустит церемонию открытия Игр из-за подготовки к олимпийскому старту. А сборная Германии по баскетболу, несмотря на то что игра против Японии запланирована на следующий день после церемонии открытия, хочет принять участие в шествии в полном составе.

Баскетболист Яннис Адетокунбо.
Яннис Адетокунбо.
Фото Reuters

От Кириленко до Янниса

Если выбор будет сделан в пользу Шредера, то он будет не единственным баскетболистом в Париже-2024, удостоившимся этой чести. Флаг Греции понесет еще один дебютант Олимпийских игр Яннис Адетокунбо. Звездный форвард «Милуоки» помог сборной Греции отобраться на Олимпийские игры благодаря победе над командой Хорватии в финале квалификационного олимпийского турнира в Пирее со счетом 80:69. В том матче Адетокумбо набрал 23 очка и сделал 8 подборов. Его напарницей будет двукратная чемпионка Европы по спортивной ходьбе Антигони Дрисбиоти.

В истории российского спорта также был баскетболист, которому доверили нести национальный флаг своей страны на церемонии открытия. В 2008 году им был Андрей Кириленко. «Стать знаменосцем — больше, чем мечта, — признавался Кириленко «СЭ» в июле 2008-го. — Я знал, что нахожусь в числе кандидатов — и не более. Узнать об этом сейчас, за две недели до Олимпиады, готов, честно признаюсь, не был. Мое отношение к этому? Положительное. Ведь это огромная честь для каждого спортсмена. Тем более на таком соревновании, как Олимпийские игры».

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Правда, та Олимпиада стала для сборной России по баскетболу провальной. Команда победила лишь в стартовом матче против Ирана, после чего последовательно уступила Хорватии, Литве, Австралии и Аргентине, оказавшись за бортом плей-офф. Кириленко был на своем уровне, попав в десятку лучших по каждой из статистических категорий — 15,8 очка (10-й), 6,4 подбора (9-й), 3,4 передачи (7-й), 2,6 перехвата (2-й) и 2,2 блок-шота (2-й). Увы, этого оказалось мало. Спустя четыре года Кириленко принесет России бронзу на Играх-2012 в Лондоне.

Также из звездных баскетболистов знаменосцами своих сборных в разные годы были Яо Мин, Пау Газоль, Луис Скола, И Цзяньлянь и Эндрю Гейз.

Теннис
НБА
Олимпиада
Александр Зверев (теннис)
Юрген Клопп
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