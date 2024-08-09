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Париж-2024

Сегодня, 15:00

«В какой стране это не пробежка?» Президент Сербии возмущен судейством в матче с США

Полуфинал Олимпиады США — Сербия закончился судейским скандалом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Леброн Джеймс в матче США и Сербии.
Фото Reuters
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По мнению сербов, арбитры несколько раз ошиблись в пользу американцев.

Сборная США обыграла Сербию в полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады и теперь поборется за золотые медали. Йокич и Ко лидировали большую часть матча и упустили победу в заключительной четверти (91:95). Камбэк американцев в Сербии связали с судейскими ошибками, которые неоднократно случались в их пользу.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Баскетбол. Мужчины. Полуфинал
США — Сербия — 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)
США: Карри (36 + 8 подборов), Эмбиид (19), Джеймс (16 + 12 подборов + 10 передач)
Сербия: Богданович (20), Йокич (17 + 10 передач), Аврамович (15)

Скажите нам, кого нам не стоит побеждать

Сербы оказались сильнее в каждой из первых трех четвертей и подошли к последней при счете 76:63, которые превратились в 91:95. Вероятно, значимую роль в успехе американцев сыграли судьи — Адемир Зурапович, считающийся одним из лучших арбитров ФИБА, и панамец Хулио Анджал, работавший на четырех из пяти игр сербов на олимпийском турнире.

Леброн Джеймс в&nbsp;матче против Сербии. Сербы провели великий матч, но Карри с Леброном их остановили

Арбитры не заметили несколько пробежек американских баскетболистов, дали, возможно, ошибочный первый персональный фол Николе Йокичу (в итоге набрал четыре), наказали неоправданным техническим фолом сербского тренера Светислава Пешича и еще несколько раз ошиблись против Сербии. Работа рефери буйно обсуждалась после игры.

Даже сербский президент Александр Вучич раскритиковал работу арбитров. Он выложил в соцсетях видео, на котором центровой сборной США Джоэль Эмбид, скорее всего, совершает пробежку, но арбитры этого не заметили. «В какой стране это не пробежка? В следующий раз заранее скажите нам, кого нам не стоит побеждать», — подписал видео Вучич, намекая на предвзятость судей.

Джоэль Эмбид с мячом.
Фото AFP

Дюрант в гневе

Защитник сербов Богдан Богданович, который с 20 очками стал самым результативным в своей сборной, после игры тоже прокомментировал судейство. «Я не тот парень, который будет говорить о судьях, понимаете, — поделился баскетболист. — Мы пытались разговаривать с ними, но ответной реакции не было. Они не реагировали. Но это нормально. Знаете, у нас точно не было никакой помощи, когда соперник хватал нас двумя руками, и все такое. Хотелось победить вопреки им. Через два дня нам придется бороться за бронзу. Эти судьи тоже будут там. Не хочу рассуждать как неудачник, судьи то, судьи се. Хотя я думаю, что они могли бы принимать другие решения».

Гершон Ябуселе (№7). Ябуселе — герой Франции. Не закрепился в НБА, но вытащил свою сборную в финал Олимпиады

Даже болельщики сборной США признали неоднозначное судейство, которое помогло американцам пройти в финал. «Сербия только что пригвоздила самую талантливую команду в истории планеты. Фаворитом была сборная США, и они (сербы. — Прим. «СЭ») на старте имели преимущество в 16 очков», — написал в соцсетях один из зрителей. На это сообщение даже отреагировал игрок Штатов Кевин Дюрант, которого разозлило то, что американец не рад победе соотечественников.

Богдан Богданович.
Фото Reuters

Судья пригрозил удалением

Это уже не первый судейский скандал, произошедший на олимпийском баскетболе. Представители Южного Судана, вылетевшего после группового этапа, жаловались на арбитров, которые ставили очень много штрафных бросков в кольцо африканцев и при этом практически не свистели нарушения на самих суданцах. Например, в игре против Сербии соотношение штрафных было 31:6 в пользу европейцев.

«Как они забивают 31 штрафной, а мы — шесть? — возмущался тренер Южного Судана Ройал Айви. — Мои ребята выложились по полной — кровью, потом и слезами. Мы забросили один штрафной во второй половине. У меня был диалог с судьями, но они не стали со мной разговаривать. Они дали мне технический фол. Мне пришлось сохранять хладнокровие, потому что судья пригрозил удалить меня. Я бы лучше проиграл с разницей в 30 очков, чем допустил бы такое. Это больно. Это обидно. Это позор».

Леброн Джеймс и&nbsp;Стефен Карри после матча.

Также предвзятое судейство увидел главный тренер сборной Канады Жоржи Фернандес, чья сборная уступила в четвертьфинале Франции (73:82). Хозяева турнира в том матче исполнили 42 штрафных броска. «Сомнительное судейство с 42 штрафными бросками расстраивает. Но что есть, то есть. Мы знали это, приезжая сюда», — высказался Фернандес.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
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