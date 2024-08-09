Сербы провели великий матч, но Карри с Леброном их остановили

Вели «+17», но провалились в четвертой четверти.

Олимпиада. 1/2 финала

США — Сербия 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)

США: Карри (36 + 8 подборов), Эмбиид (19), Джеймс (16 + 12 подборов + 10 передач)

Сербия: Богданович (20), Йокич (17 + 10 передач), Аврамович (15)

США сыграют в решающем матче Олимпийских игр-2024. Хотя мы вполне могли увидеть европейский финал, но лидеров Сербии не хватило на последнюю десятиминутку. Американцы забрали четвертую четверть со счетом 32:15. Примечательно, что исход встречи решили ветераны — Леброн, Карри и Дюрант — которым на троих 110 лет.

Суперначало

Баскетбол в Сербии — вид спорта номер один. Во время Игр-2024 доктора на федеральном ТВ предупреждают граждан, чтобы они использовали лекарства против давления и боли в сердце перед матчами своих любимцев. А поводы для сердечных приступов Йокич и компания раздают приличные.

В четвертьфинале c австралийцами сербы смогли вернуться с «-24». Это исторический камбэк. Раньше на Олимпийских играх никому не удавалось отыгрывать такую фору. Победа была достигнута в овертайме и многие опасались, что у коллектива Светислава Пешича просто не хватит сил на США, которая разгромила Бразилию на первой передачи.

Однако эти опасения оказались напрасными. Начало матча вышло шальным. Карри набрал 14 очков подряд и вывел США вперед (15:13). Кто бы в тот момент мог подумать, что в следующий раз американцы будут вести в счете только во второй половине четвертой четверти. Сербия за счет вдохновенной игры Богдановича и Йокича, который не уходил с площадки в этой игре (37:41), выиграли первую четверть «+8», а на большой перерыв ушли с преимуществом «+11».

Сербы практически не мазали дальние броски (8/11), не давали США разбежаться, а Йокич творил чудеса, как в любимом «Денвере». Евростепы, броски с разворота, скрытые передачи. Американцы могли гореть двадцатку, но вовремя включился Эмбиид. Джоэл набрал пять очков подряд и пару раз неплохо отзащищался, доказав, что все-таки не зря поехал в Париж.

Никола Йокич в матче против США. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

А был ли фол в нападении?

В третьей четверти Сербия увеличила свое преимущество до «+12» после открытого трехочкового Добрича. Американцы были в нокауте. Не получалось попасть даже у лучшего снайпера в истории США Дюранта, но Карри все-таки напомнил, что в его коллекции еще нет олимпийского золота. Лидер «Голден Стэйт» попал две важные «трехи» (всего 9/14), а после удачной дальней попытки Холидэя от форы Сербии осталось всего шесть очков.

Но лидеров Сербии это не смутило. Отличный отрезок Мицича (пять очков подряд) и «треха» Гудурича привели к максимальной разнице в счете (78:61). В последних владениях четыре очка отыграли Дэвис и Эмбиид, так что у США оставалось всего 10 минут, чтобы попытаться вернуться в игру с «-13».

Стив Керр бросил в бой своих самых опытных игроков, которые чемпионским менталитетом задавили сербов. Плюс у лидеров Пешича, которые играли практически без замен, кончились силы. Настоящая погоня американцев началась за 6,5 минут до конца, когда Йокич получил свой четвертый фол, а Букер забил дальний бросок через руки Гудурича (78:73).

Американцы почувствовали свою игру и за 3:30 до конца основного времени на табло горели цифры, — 84:84. И тут начались настоящие «качели» за которые все и любят баскетбол. Петрушев забил после гениального паса Йокича (86:84). Американцы свою атаку запороли и сербы из последних сил убежали в быстрый прорыв. Добрича вывели на свободный бросок, но снайпер в этот раз промазал.

Карри тут же наказал соперника за расточительность точным трехочковым, а Джеймс в отрыве сделал «+3» в пользу своей команды (89:86). Оставалось играть меньше двух минут. Богданович не забил после тайм-аута, а Карри вновь отправил мяч в корзину в быстром нападении.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Казалось, что на этом все закончится, но Богданович возродил интригу, набрав три очка в одной атаке (91:89). И тут свое веское слово сказал Дюрант, забивший коронный средний с сопротивлением (93:89). Йокич тут же ответил быстро атакой из-под кольца (93:91). А вот следующая атака стала решающий. Карри пошел в проход и локтем оттолкнул Гудурича. Судьи не решили выписать фол в нападении легенде НБА, а следом дали фол игроку Сербии. Стефан реализовал два штрафных и за 8 секунд отыграться было уже нереально.

Американские звезды очень эмоционально праздновали эту победу. Вернуться с «-15» с такой мощной Сербией, — дорогого стоит. Сербы же не смогли сдержать слез. Очень долго не могли успокоить Богдановича. Один из самых недооцененных игроков НБА провел матч жизни, но в четвертой четверти все его мечты были сломаны звездным трио.

Леброн закончил матч с трипл-даблом (четвертым в истории ОИ), Карри с 36 очками (12/19 — с игры), Дюрант набрал 9 очков, но попал в самый важный момент. Впереди матч с Францией, который вполне получиться таким же бескомпромиссным.