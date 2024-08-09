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Париж-2024

Сегодня, 19:30

Рэпер Трэвис Скотт арестован в Париже. Он напал на своего телохранителя

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Трэвис Скотт на матче Сербия — США.
Фото Reuters
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Музыкант смотрел мужской баскетбольный полуфинал между США и Сербией.

Американский рэпер Трэвис Скотт арестован в Париже за драку. Музыкант подрался со своим телохранителем и охранником отеля, который пытался разнять потасовку. Ранним утром 9 августа Трэвиса Скотта доставили в полицейский участок.

Рэпер прилетел в столицу Франции ради просмотра мужского баскетбольного полуфинала Игр между США и Сербией (95:91). После матча он отправился в отель George V, расположенный в 8-м округе Парижа. Около пяти часов утра полиция прибыла на место из-за драки с участием артиста.

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«Подтверждаем, что 9 августа 2024 года в районе пяти утра в отель George V была вызвана полиция, которая арестовала мужчину по прозвищу Трэвис Скотт за нападение на охранника, — говорится в заявлении местной прокуратуры. — Последний сам вмешался, чтобы разнять рэпера и его телохранителя. Начато расследование».

Также, по данным различных французских медиа, в момент приезда полиции рэпер находился в нетрезвом состоянии. Его представители никак не прокомментировали произошедшее. Также сообщалось, что Трэвис Скотт совсем недавно завершил европейский тур, последний концерт которого состоялся в столице Португалии — Лиссабоне.

Артист уже не в первый раз нарывается на проблемы с законом. В июне его арестовали в Майами за незаконное проникновение на чужую частную собственность и нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения. Тогда рэпер пробрался на яхту. В 2023-м музыканта обвинили в нападении на работника ночного клуба в Нью-Йорке.

Трэвис Скотт.
Фото Global Look Press

Трэвис Скотт — один из лидеров мировой рэп-сцены. Более 100 его песен попадали в престижный чарт Billboard Hot 100, четыре из которых возглавляли рейтинг. Он десять раз номинировался на «Грэмми», в том числе на лучший рэп-альбом 2023 года. Также только в прошлом году завершилось судебное разбирательство, начатое в 2021-м из-за 10 погибших на фестивале артиста Astroworld. Однако тогда Трэвис Скотт был оправдан.

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