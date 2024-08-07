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Париж-2024

Сегодня, 01:00

Сербия заслужила права на матч-реванш с США. Нас ждут огненные полуфиналы

Сербия обыграла Австралию на Олимпиаде-2024, Франция победила Канаду
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Никола Йокич (сборная Сербии).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главная сенсация первого раунда плей-офф — вылет Канады.

Олимпиада. Баскетбол. 1/4 финала. Мужчины
Германия — Греция — 76:63
Германия: Вагнер Ф. (18), Шредер (13+7 передач), Тиманн (10)
Греция: Адетокунбо (22), Уолкап (12), Папаниколау (10+8 подборов)
Сербия — Австралия — 90:90 (ОТ)
Сербия: Йокич (21+14 подборов +8 передач), Богданович (17), Мицич (14)
Австралия: Миллс (26), Гидди (25), Маквей (13)
Франция — Канада — 82:73
Франция: Ябуселе (22), Кординье (20), Фурнье (15)
Канада: Гилджес-Александр (27), Баррет (16)
США — Бразилия — 122:87
США: Букер (18), Эдвардс (17), Эмбиид (14 + 7 подборов), Джеймс (12 + 9 передач)
Бразилия: Кабокло (30), де Паула (15 + 8 подборов)

Четвертьфиналы Олимпиады вышли на загляденье. Особенно порадовали сербы. Никола Йокич и компания смогли сделать камбэк с «-24» и дожать Австралию в овертайме. В полуфинале команде Светислава Пешича предстоит играть с США, которой они проиграли два раза за последние три недели. В другом паре право за выход в решающий матч Игр-2024 оспорят Германия и Франция. Хозяева паркета после неубедительной игры на групповом этапе, выдали отличный матч против сборной Канады, которую многие называли третьей силой в Париже.

Бенефис Кординье

Игровой день начался с противостояния Германии и Греции. Действующие чемпионы мира считались фаворитами, но коллектив Янниса Адетокунбо вполне был способен на апсет. И первая четверть показал, что это не просто теория. Ник Калитес очень уверенно вел игру, а Яннис здорово бился в защите против мощной передней линии соперников. В итоге греки получил двузначное преимущество, но во втором отрезке немцы смогли нагнать соперника. Во многом благодаря стараниям Франца Вагнера, который разбудил своих партнеров.
В третьей четверти долгое время ни одна из команд не смогла вырваться вперед, но тут свое веское слово сказал Йоханнес Тимман. Форвард «Альбы» сначала спровоцировал Янниса на фол в нападении, а затем набрал 6 очков подряд. Такого баскетболисты сборной Греции от резервиста явно не ожидали. В заключительной четверти Деннис Шредер грамотно тянул время и попал пару важных дальних бросков. О возвращении в игру коллектива Вассилиса Спанулиса не было и речи.

Юки Тогаши (№5) и&nbsp;Виктор Вембаньям (№32). Франция едва не опозорилась в уникальном матче Олимпиады: разница в росте двух игроков больше 50 сантиметров!

Еще более уверенно в полуфинал прошла Франция, хотя в них мало кто верил. Несмотря на мощную поддержку в Лилле хозяева Олимпиады с трудом обыграли Бразилию и Японию, а в матче с Германией вообще не имели шансов на успех. Канада, наоборот, прошла групповой этап на одном дыхании, обыграв три топ-сборные: Австралию, Грецию и Испанию.

Видимо, там лидеры канадцев потратили так много сил, что растворились в четвертьфинале. За исключение Шэя Гилджес-Александера. Разыгрывающий «Оклахомы» закончил матч с эффективность «+23», набрав 27 очков, 5 подборов и 4 передачи. А вот партнеры подвели. У Диллона Брукса всего 2 очка, у Джамала Мюррэя 3 из 13 — с игры. Ар Джей Баррет проснулся во второй половине, но было уже поздно. Французы контролировали ход игры с первой до последней минуты, а героями встречи стали Гершон Ябуселе и Исайя Кординье.

Первый к 22 очкам добавил четыре подбора в нападении, а второй стал секретным оружием Венсана Колле. Кординье раз за разом совершал кинжальные проходы под кольцо, ставя в тупик более звездных оппонентов. В четвертьфинале игрок «Виртуса» набрал больше очков, чем за три матча группового этапа. В такой ситуации тренер французов даже дал отдохнуть двух ключевым игрокам передней линии — Руди Гоберу (отыграл меньше четырех минут) и Виктору Вембаньяма. Они точно пригодятся, чтобы постараться взять реванш у Германии на этих Играх.

Никола Йокич (сборная Сербии).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Йокич — пример, Аврамович — Х-фактор

Главная драма старта плей-офф разыгралась в матче Сербии и Австралии. К середине второй четверти сербы «горели» с разницей 24 очка, но за счет характер смогли вернуться в игру. В деле был двукратный MVP плей-офф Никола Йокич, Богдан Богданович и новичок ЦСКА Алекса Аврамович. Защитник закончил матч с показателем плюс/минус — «+23» (у Василие Мицича — «-21»). Именно Аврамочи сыграл важнейшую роль в овертайме, остановив разыгравшегося Пати Миллса.

«Мы не были готовы, особенно к Миллсу. Он нас уничтожил, набрав под 30 очков, — признался после матча Мицич. — В такой игре нужно играть до самой последней секунды. Йокич — пример такого игрока, который сохраняет концентрацию на протяжении всего игрового времени. Если он способен на это, мы все способны на это. У нас отличные ребята, они приложили невероятные усилия. Я никогда не видел такого игрока, как Алекса Аврамович. Он не так уж молод, он моего возраста. Алекса демонстрировал потрясающую энергию, и он придал нам необходимый импульс в перерыве».

Никола Йокич. Сербия вышла в плей-офф и может встретиться с США в полуфинале. Как далеко пройдет команда Йокича?

А вот четвертый матч вечера можно описать словами классный и расслабленный. Сборная США как и предполагалась не испытала никаких проблем с Бразилией. Это был хороший тимбилдинг для команды Стива Керра. Он смог выпустить всех игроков, чтобы они почувствовали дух Олимпиады и показали красивый баскетбол. Разрезающие передачи, данки, много дальних попаданий.

Dream Team не утруждала себя игрой в защите (дав покуражиться мечтающего попасть в НБА Бруно Кабокло) сложными комбинациями. Одна-две передачи и бросок. Но порой это выглядело очень эффектно. Понятно, что Сербией американцы будут играть с совершенно другим настроем.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

При этом списывать команду Йокича тоже не стоит. Им нечего терять. В случае поражения от возможно сильнейшей сборной в истории баскетбола их никто не осудит. Так что можно попробовать насладиться моментом.

«Тактика против США будет та же, что и на Австралию: самоотверженность, командная работа, дух и вера. Мы, как всегда, верим в победу», — резюмировал Богдан Богданович.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Сборная Франции по баскетболу
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Сербия вышла в плей-офф и может встретиться с США в полуфинале. Как далеко пройдет команда Йокича?