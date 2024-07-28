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Париж-2024

28 июля, 23:50

Дюрант провел суперматч против Сербии, но рекорд Лопатова не побил

Сборная США по баскетболу обыграла Сербию на Олимпиаде
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Кевин Дюрант (№7) в матче против Сербии.
Фото Reuters
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Кевин сделал заявку на приз MVP.

Олимпиада. Групповой этап
США — Сербия — 110:84
США: Дюрант (23), Джеймс (21+9 передач), Холидей (15)
Сербия: Йокич (20+8 передач), Богданович (14), Добрич (13)
Канада — Греция — 86:79
Канада: Барретт (23), Гилджес-Александр (21+7 передач), Брукс (14)
Греция: Адетокунбо (34), Папаниколау (17)
Франция — Бразилия — 78:66
Франция: Вембаньяма (19+9 подборов), Батюм (19)
Бразилия: Мейндль (14), Фелисио (13), Уэртас (11)

За десять дней до старта Олимпиады американцы разгромили Сербию во главе с Николой Йокичем в товарищеском матче (105:79). Опытный наставник сербов Светислав Пешич сделал правильные выводы из той игры, и его команда выглядела гораздо лучше, чем в Абу-Даби. Но что можно сделать с командой, где Леброн Джеймс и Кевин Дюрант одновременно выдают суперперформансы? Особенно впечатлил Кей Ди: 8/9 с игры, 5/5 трехочковые, 2/2 штрафные броски. Форвард «Финикса» пропустил всю подготовку к Играм из-за растяжения икроножной мышцы, но в Париже сразу показал, кто вновь получит приз самому ценному игроку.

Просто игра

Сборная США образца 2024 года — возможно, сильнейшая за всю историю. Так что вероятность, что Леброн, Карри, Дюрант и компания не выиграют золото, — минимальная. Матч с Сербией это еще раз всем наглядно подтвердил. Американцы забивали дальние броски с великолепным процентом (18/32), а когда на скамейку присаживался Йокич, то разрывали трехсекундную зону (Никола Милутинов провел откровенно слабый матч).

Никола Милутинов (№33).
Фото Reuters

А трехкратный чемпион Олимпиады Дюрант отказывался промахиваться, показав, что его отсутствие в товарищеских матчах никак не сказалось на интеграции в команду Стива Керра. Поговаривают, что еще за несколько часов до игры тренер сомневался, стоит ли рисковать форвардом в этом матче, но сам Кей Ди сказал, что полностью готов.

«Было приятно забить несколько сложных бросков через больших сербов, — сказал Дюрант. — В целом в нашей команде все неплохо сыграли свою роль. Моя роль заключалась в том, чтобы выйти и обеспечить команде пространство и броски, и я был рад, что смог реализовать почти все свои попытки. Я играл в баскетбол всю свою жизнь, поэтому я не думаю об игре как о чем-то сложном. Для меня это просто игра».

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Леброн отметил, что не был удивлен увиденным. «Такая игра Кевина — это не сюрприз, — подчеркнул Джеймс. — Он один из главных талантов мирового баскетбола, если не самый главный. На тренировках он играет так же усердно, как и в игре. На тренировках он играет даже еще усерднее, так что для него это просто рутина».

Дюрант не попал в цель в своей девятой и последней попытке, упустив шанс установить олимпийский рекорд по количеству бросков с игры без промаха. Рекордсменом среди мужчин является Андрей Лопатов, который забил 12 из 12 на домашней Олимпиаде-1980. Причем сделал это в игре за бронзу с Испанией.

Еще Дюрант суммарно набрал 458 очков за все время выступления на Олимпиадах. Сейчас он находится всего в трех очках от попадания в десятку лучших по этому показателю за все время. В следующей игре он будет в топ-10.

Далее у США игры с Суданом и Пуэрто-Рико. А вот в плей-офф уже начнутся серьезные проверки.

Леброн Джеймс (№6) в матче против Сербии.
Фото Reuters

Поражения Испании и Греции

Также стоит отметить старт двух главных соперников США — Канады и Франции. Хозяева Игр прилично помучились с Бразилией. В первой четверти гости вели с двузначным преимуществом, но провалили третью четверть и, казалось, похоронили интригу этой встречи. Однако в заключительном отрезке команда Вембаньяма позволила сопернику вернуться в игру, но хладнокровный Николя Батюм все же принес победу «Трехцветным». В группе B теперь первое место делят Германия и Франция, в подвале квартета — Япония и Бразилия.

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Канада и Греция провели пока самый плотный матч этого олимпийского турнира. Подопечные Жорди Фернандеса лидировали весь матч, но греки за счет действий своего лидера оставались в игре. Яннис в итоге набрал 34 очка, а канадцы зашли в концовку сразу без трех ключевых игроков. Но даже в таком сочетании смогли довести дело до победы.

Теперь греков ждет матч за сохранение шансов на выход в плей-офф против Испании. Команда Серджио Скариоло, в свою очередь, крупно уступила Австралии (несмотря на перформанс Санти Альдама) и поставила себя в очень сложную ситуацию. Одолеть такую обученную Грецию Спанулиса им будет очень сложно.

Сборная Испании по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
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