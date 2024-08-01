США обыграли Южный Судан. Карри провалил матч, Эмбиид даже не вышел на паркет

Американцы взяли центрового «Филадельфии», чтобы насолить Франции?

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа C

США — Южный Судан — 103:86 (26:14, 29:22, 18:19, 30:31)

США: Адебайо (18), Дюрант (14), Эдвардс (13), Джеймс (12 + 7 подборов)

Южный Судан: Омот (24), К. Джонс (18 + 7 передач), Куол (16)



Сербия — Пуэрто-Рико — 107:66 (24:12, 28:23, 27:16, 28:15)

Пуэрто-Рико: Ортис (19), Ромеро (10), Томпсон (7)

Сербия: Петрушев (15 + 9 подборов), Йокич (14 + 15 подборов + 9 передач), Мицич (13 + 7 передач)

Сборная США выиграла свой второй матч на Играх-2024 в Париже, уверенно обыграв Южный Судан. Тренерский штаб Стива Керра учел опыт недавнего товарищеского матча с лучшей африканской сборной. Звезды НБА жестко защищались против Карлика Джонса, а также не позволяли атлетичным игрокам суданцев убегать в быстрые отрывы (забыли об этом только в последние три минуты). В нападении американцы показали высокий процент дальних попаданий (13/30), а Энтони Дэвис и Бэм Адебайо царили под кольцом.

Странный выбор

Сборная Южная Судана, которую полностью финансирует экс-игрок НБА Луол Денг (подробнее о финансовом успехе экс-форварда «Чикаго» и «Майами» можно почитать здесь), стала настоящим открытием этого лета. Команда во главе с разыгрывающим «Партизана» Карликом Джонсом здорово смотрелась в товарищеских матчах и даже чуть не прихлопнула США в Лондоне. По ходу первой половины Южный Судан вел «+16», но после перерыва команда Керра все-таки вспомнила о своем статусе и смогла дожать соперника в напряженной концовке. Леброн забросил победный лэй-ап за 8 секунд до конца.

Леброн Джеймс. Фото Reuters

С таким настроением суданцы приехали в Париж, где в стартовом матче обыграли Пуэрто-Рико с разницей «+11». Так что на матч с африканцами баскетболисты Dream Team вышли максимально заряженные. В товарищеской игре против американцев Джонс сделал трипл-дабл. На этот раз он имел только 4 очка и 4 передачи по итогам двух четвертей (аплодисменты Деррику Уайту), а его команда ушла на большой перерыв уступая 19 очков. В третьем четверти Южный Судан сократил отставание до 13 очков (классный отрезок выдал Нуни Омот), но американцы быстро восстановили комфортный перевес.

Наставник США очень дозировано распределял время в своем ростере. Все главные звезды получили около 20 минут. Как всегда хорош был Кевин Дюрант, Леброн Джеймс, Энтони Эдвардс. А вот у Стефена Карри был откровенно плохой день. Всего 1/9 — с игры и шесть неудачных дальних попыток. Совсем непохоже на лидера «Голден Стэйт». А вот Джоэл Эмбиид вообще не появился на паркете.

Напомним, что лидер «Филадельфии» в июле 2022 года получил гражданство Франции как «иностранец, натурализация которого представляет исключительный интерес». В сентябре того же года уроженец Камеруна стал гражданином США и теперь в Париже выступает в составе американской сборной. Французские болельщики за это жестко освистали центрового в первой игре с Сербией, в которой он выступил довольно слабо (4 очка, 2 подбора и 1 блок-шот).

Джоэл Эмбиид. Фото Reuters

«В НБА я обычно главный парень в команде. В сборной от этого приходится отказываться, но у меня нет с этим проблем. Постепенно адаптируюсь к другой роли. Свист в мой адрес? Ноль реакции. Как уже говорил, я американец и играю за сборную США», — констатировал самый ценный игрок НБА 2023 года.

Эмбиид слабо смотрелся в товарищеских матчах за США. В Париже он пока суммарно провел на паркете 11 минут. Видимо, американцы взяли топового центрового, чтобы не усиливать Францию, где могло образоваться убойное трио больших: Вембаньяма, Гобер, Эмбиид. Хотя, возможно, это ошибочное мнение и в плей-офф Керр будет задействовать Джоэля. Однако прямо сейчас Дэвис и Адебайо выглядят гораздо предпочтительнее.

Зато в стартовой пятерки с Суданом у США вышел Джейсон Тейтум. Однако новоиспеченный чемпион НБА выглядел лишним звеном, закончив матч с 4 очками и показателем «-4» в «+/-».

Сербия победила Пуэрто-Рико (107:66). Фото Reuters

Шанс для Южного Судана

В другом матче дня Сербия уверенно разобралась с Пуэрто-Рико. Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла, Филипу Петрушеву и Николе Милутинову — по одному подбору до дабл-дабла.

«Мы продемонстрировали высокую энергию на обеих сторонах площадки, выложились по максимуму, — отметил главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич. — У нас были некоторые проблемы в защите, не смогли предотвратить трехочковые из угла, но самое важное для меня, как и для любого тренера — это то, что мы прибавили в третьей четверти и победили.

У Пуэрто-Рико опытная команда, которая полагается на броски. Мы лишили их этого, не дав их основным игрокам, Альварадо и Уотерсу, войти в ритм. Командная защита против Альварадо была на самом высоком уровне. Всегда приятно, когда твоя команда реагирует, это наша первая и самая важная задача».

В субботу, 3 августа, Сербия и Южный Судан разыгрывают прямой выход в плей-офф. Отметим, что даже в случае поражения от сербов с не большой разницей в счете, сборная африканского континента может рассчитывать на плей-офф (в четвертьфинал выходят две лучшие команды, занявшие третье место в своих группах).