Южный Судан выиграл, несмотря на перепутанный гимн. Феерия от самой удивительной команды Игр-2024

Пока в стране идут боевые действия, суданские баскетболисты на равных играют с американской дрим-тим.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа C

Южный Судан — Пуэрто-Рико — 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10)

28 июля. Париж. Pierre Mauroy Stadium.

Одна из 206 делегаций на Играх в Париже, для спортсменов которой сам факт участия уже стоит многого, — это сборная Южного Судана. Страны, которая добилась своей независимости только в 2011 году и не может выбраться из внутренних конфликтов. И на фоне гуманитарной катастрофы во Францию едут местные баскетболисты. И, как оказалось, совсем не статистами. Накануне матча против Пуэрто-Рико организаторы Олимпиады перепутали гимн Южного Судана, по ошибке включив гимн Республики Судан. Болельщики на трибунах шумели, пока воспроизведение неправильного гимна не было остановлено. Затем организаторы все же нашли нужную мелодию. Но этот казус только взбодрил самую удивительную команду Парижа-2024.

На Олимпиаде в Париже дебютирует сборная самой молодой страны на свете

Баскетбол на летней Олимпиаде занимает сравнимое положение с хоккеем за зимних Играх. Пусть у хоккеистов нет такой конкуренции среди игровых видов спорта, как у баскетболистов, ни один другой вид, за исключением футбола, не сравнится с баскетболом по массовости, популярности в мире и влиянию на поп-культуру. Только вот если в футболе звезды первой величины заскакивают на олимпийский праздник крайне редко (и отчасти это связано с ограничениями ФИФА и МОК), то вот баскетбольный турнир на ОИ, как правило, собирает лучших из лучших. Многие включат трансляции из Парижа только ради новой попытки США повторить легендарный триумф дрим-тим 1992 года. Много внимания приковывают и хозяева, где в линии защиты звезда на звезде. Германия, Канада, Австралия, даже Испания, несмотря на тяжелую смену поколений, смотрится здорово. Сербия с Николой Йокичем, Греция с Яннисом Адетокунбо.

Но есть на этом сборище миллионеров белая ворона — Южный Судан. К командам из Африки на Олимпийских играх и так скептическое отношение, а тут еще и квалификацию прошла сборная из страны, о которой большинство наверняка даже и не слышало. Еще бы, ведь это самое молодое государство в мире с международным признанием и правом голоса в ООН. Бывшая британская колония Судан на протяжении почти 50 лет пыталась разобраться в противоречиях между арабским мусульманским населением и негритянским христианским. Многолетний конфликт удалось разрешить через посредничество ООН. По результатам референдума Южный Судан объявил о своей независимости от просто Судана, однако к мирной и безмятежной жизни этот акт не привел. Военные действия продолжились чуть ли не с большим масштабом, чем до раздела страны, и конца-края этой трагедии не видно.

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Малоизвестные баскетболисты вошли в элитную дюжину баскетбола

Гражданская война в Южном Судане даже по африканским меркам смотрится как нечто из ряда вон выходящее. Вооруженный межэтнический конфликт между народностями нуэр и динка продолжался на протяжении почти семи лет. В ходе вооруженных действий погибли более чем 200 тысяч человек, больше 700 тысяч стали беженцами. В 2020-м стороны удалось усадить за стол переговоров, и благодаря созданию коалиционного правительства горячая стадия войны миновала. Тем не менее говорить, что сейчас в стране спокойно, не приходится. Отдельные стычки между правительственными войсками и различными партизанскими группами проходят регулярно. Несмотря на международное участие, к реальным шагам по решению возникших противоречий руководство Южного Судана идет крайне медленно. И это мы еще молчим о тотальном голоде. Нехватка питьевой воды и базовых продуктов унесла жизней не меньше, чем пули и бомбы.

Вдобавок ко всему в 2023 году война разгорелась уже на территории северного соседа, от которого в 2021-м Южный Судан и отделился. В бедную страну с тонной своих проблем направляются толпы беженцев из Республики Судан, только усугубляя и без того сложнейшую гуманитарную ситуацию. И вот во всей этой безнадеге каким-то невероятным образом нашлось 12 баскетболистов мирового уровня, которые отобрались на Олимпиаду. Сито отбора очень жесткое — всего дюжина команд из пяти континентальных конфедераций. Мимо Парижа пролетели, к примеру, аргентинцы, единственные олимпийские чемпионы не из США в эпоху профессионалов из НБА. Крепкие сборные Италии, Литвы и Словении с самим Лукой Дончичем тоже за бортом. И не надо пенять на региональную квоту для Африки, баскетбол на Черном континенте развивается стремительно, и чтобы пробиться на Игры, ребятам из Южного Судана пришлось помучиться.

Веньен Габриэль. Фото Reuters

Победа над Пуэрто-Рико подарила шансы на плей-офф

Еще на ЧМ-2023 сборная Южного Судана смогла доказать, что ее стоит воспринимать серьезно. А подтвердили свои намерения подопечные Ройала Айви в товарищеской игре против США за пару дней до старта Игр. Леброн Джеймс, Стивен Карри и остальные долго не могли справиться с Карликом Джонсом и Джейти Тором. В какой-то момент представители Африки повели с разницей в +16, и до сенсации им не хватило совсем чуть-чуть. Поэтому команда Пуэрто-Рико настраивалась на стартовый поединок против Южного Судана как на главный бой. Учитывая состав группы и регламент олимпийского турнира, для выхода в четвертьфинал команды должны занять либо первое-второе место, либо третье с учетом выбывания худшей из третьих команд. В соперниках у южносуданцев и пуэрториканцев Сербия и США, так что именно от исхода личного поединка зависело, кто останется во Франции, а кто скоро поедет домой.

Пуэрто-Рико — опытная и крепкая сборная. Пуэрториканцы приехали на свои десятые Игры, 20 лет назад в Афинах заняли высокое шестое место, обыграв сборную молодого Леброна с разницей +19. Сборная Южного Судана, как и вся страна, только недавно появилась на свет. Членом МОК их признали в 2015-м, международная федерация FIBA в свои ряды приняла в 2016-м. Так что шанса проявить себя как такового и не было. Пусть к Парижу Южному Судану и удалось собрать крепкую банду, казалось, что в организационных мелочах Пуэрто-Рико будет их превосходить — и за счет этого заберет матч. Как бы не так, Карлик Джонс снова включил режим бога, и даже разыгрывающий латиноамериканцев Хосе Альвардо со своими 26 очками ничего не смог сделать против страны с, вероятно, самой высокой народностью на планете.

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Команду для первых матчей собирали со всего мира по телефону

Благодаря успеху против Пуэрто-Рико Южный Судан во многом уже обеспечил для себя задачу по выходу в плей-офф. Теперь достаточно сыграть достойно против Сербии Йокича, надеяться, что американцы не будут мстить за пощечину в выставочной игре, — и место в матче на вылет в кармане. И для страны, где до 2024 года всего было пять олимпийцев, подобный результат сродни фантастике. В 2012-м в Лондоне новоиспеченное государство представлял только один бегун — Гуор Мариал. Его включили в команду беженцев, поскольку отдельного олимпийского комитета у Южного Судана на тот момент еще не существовало. Под олимпийским флагом Мариал вместе с Сантино Кеньи и Маргрет Хассан ездили и в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Только к Олимпиаде в Токио сборная Южного Судана смогла оформиться уже как отдельная делегация с флагом и гимном.

Правда, совсем крошечная и едва заметная, ведь предварительные забеги в легкой атлетике смотрят единицы, как и мало кто замечает статистов в марафоне. И тут в Париж едут сразу 14 человек, из которых 12 — баскетболисты. Сборную по мужскому баскетболу 5х5 уже трудно не заметить, особенно после того, как эти ребята едва не оставили не у дел команду США накануне Игр. Во многом это результат еще борьбы за будущее своей страны Мануте Бола. Убежавший из ада войны Мануте хотел подарить выбор другим парням со своей родины и открыл еще в середине 1990-х в Каире баскетбольную школу для суданских беженцев. Эту школу окончил Луол Денг, и, когда замаячила перспектива создания своей сборной для Южного Судана, Денг собирал состав по сусекам — без финансирования и какой-либо поддержки со стороны правительства.

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Пробиться на Олимпиаду помогло внезапное снятие сборной Алжира

Руководству страны было явно не до спорта, поэтому Денг был первое время и генменеджером, и скаутом, и тренером, и экипировщиком. Он лично звонил всем, кто имел хоть какое-то отношение к Южному Судану, чтобы пригласить играть за новую страну. Задача была непростая, практически миссионерская. Нужно было убедить отказаться от возможности пробиться в элитные сборные ради того, чтобы иметь какие-то призрачные шансы хотя бы на участие в чемпионате мира, не говоря уже об Олимпийских играх. И ни о каких призовых, хотя бы компенсации расходов на питание, первое время не могло идти и речи. Поэтому подбирать ключи к игрокам приходилось через эмоции. Луол верил, что через баскетбол они смогут наконец-то обратить внимание планеты на свою далекую африканскую родину. Ведь каждый, с кем он говорил, хоть и давно уже жил на Западе, отлично представлял, что происходит в Южном Судане.

«Самое малое, что мы можем сделать для своей страны, — хотя бы рассказать о ней», — говорил, к примеру, Уэньен Гэбриэл, принявший приглашение одним из первых. Мотивирующие речи Денга помогли наскрести крепкую банду, где нашлось место даже действующему игроку НБА Джейти Тору. Дебютировать Южный Судан должен был в отборе на чемпионат мира-2023 в ковидный 2020-й и едва не потерял надежду пробиться на мундиаль из-за положительных тестов на COVID-19 сразу у шестерых баскетболистов, заменить которых было банально некем. Помог случай — Алжир снимается с Афробаскета, и буквально за месяц Денг вновь ищет по всему миру желающих представлять Южный Судан. На континентальном первенстве ребята набрались опыта, пробились на ЧМ и выгрызли олимпийскую квоту у 11-кратного чемпиона Африки Анголы. Чтобы своей игрой в Париже сказать главное — дайте миру шанс.