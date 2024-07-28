Осужденного за педофилию нидерландского волейболиста освистали на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже болельщики освистали нидерландского пляжного волейболиста Стивена ван де Вельде, который отбыл срок за изнасилование несовершеннолетней, сообщает BBC.

В воскресенье, 28 июля, ван де Вельде и Мэттью Иммерс уступили итальянцам Алексу Раньери и Адриану Карамбуле в стартовом матче на Олимпиаде. Перед началом игры имя 21-летнего спортсмена объявили по громкоговорителю, на что зрители отреагировали громким гулом.

Ранее в Олимпийском комитете Нидерландов заявили, что ван де Вельде поселят отдельно от остальных спортсменов, принимающих участие в соревнованиях. Также сообщалось, что он будет находиться под особым наблюдением.

Ван де Вельде был осужден в 2016 году в Великобритании за совершение полового акта с 12-летней девочкой. Волейболист был приговорен к четырем годам лишения свободы. Он отбыл часть срока в Англии, а впоследствии его экстрадировали в Нидерланды.