Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Пляжный волейбол

Париж-2024

Сегодня, 21:15

«Мне стыдно!» Эксперт ВВС пожелала удачи на Олимпиаде волейболисту, отсидевшему за изнасилование ребенка

Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Гоша Чернов
Корреспондент
Стивен ван де Вельде.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Британка Пола Рэдклифф — в центре скандала.

Что случилось

Чемпионка мира в марафоне Рэдклифф оказалась в центре скандала. Сейчас она работает экспертом на канале ВВС и накануне старта Олимпийских игр дала интервью британской радиостанции LBC, в котором пожелала удачи в Париже голландскому волейболисту Стивену ван де Вельде, отбывшему срок за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Это высказывание резко осудили в Великобритании, и Рэдклифф пришлось записывать видео с извинениями.

Стивен ван де&nbsp;Вельде. Педофил из Нидерландов поедет на Олимпиаду. Изнасиловавший 12-летнюю девочку спортсмен вернулся в волейбол

О каком атлете речь

Ван де Вельде — член сборной Нидерландов по пляжному волейболу. В 2014 году, когда спортсмену было 19, он вступил в сексуальную связь с 12-летней девочкой из английского города Милтон-Кинс. За изнасилование малолетней голландца приговорили к четырем годам тюрьмы, однако всего через год после заключения освободили из-под стражи.

После выхода на свободу ван де Вельде возобновил карьеру и обрел семью. Не так давно его супруга Ким Беренс родила первенца, а сам спортсмен добился права на участие в парижской Олимпиаде. На Играх ван де Вельде выступит в паре с соотечественником Мэттью Иммерсом.

Фото Global Look Press

Что сказала Пола

В интервью LBC 50-летняя экс-рекордсменка мира в марафоне допустила, что насильник заслуживает милосердия:

— Я знаю, что сейчас он женат и остепенился. Думаю, что это было бы сурово — наказывать его дважды, — считает Рэдклифф. — Если ему удалось серьезно изменить свою жизнь после того, как ван де Вельде оказался в тюрьме, пройти отбор на ОИ и заняться спортом на самом высоком уровне, то я на самом деле желаю ему удачи.

Эти комментарии резко раскритиковали в соцсетях. Часть пользователей призывала отстранить легкоатлетку от работы в ВВС.

Трансляция Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже: все варианты и основные соревнования Игр

Как она извинилась

Волна негодования поднялась настолько большая, что Рэдклифф пришлось записывать видео, на котором она просит прощения за сказанное ранее:

— Я хочу искренне извиниться и подчеркнуть, насколько я категорически осуждаю изнасилования, — сказала бывшая бегунья. — Мне стыдно, что мои слова оказались настолько неточны. Было ошибкой не осудить это преступление с самого начала. Участие в Олимпийских играх — это привилегия, которая должна предоставляться только тем, кто поддерживает олимпийские моральные идеалы. Мне совершенно не следовало желать ему удачи, и у меня действительно нет объяснений тому, почему я это сказала.

Фото Global Look Press

Как отреагировал ван де Вельде

Волейболист не дал никаких комментариев по этому поводу и не предоставит их: спортивные власти Нидерландов запретили ему общаться со СМИ и изолировали его от остальной делегации.

Тем не менее, их команда с Иммерсом считается одним из претендентов на медали в Париже. Соревнования по пляжному волейболу на Олимпийских играх стартуют в субботу, 27 июля.

Олимпиада
18
Обсудить
Читайте также
Ефимову и Егорян включили в список самых сексуальных участниц Олимпиады-2024
Пловец из Австралии планирует акцию протеста из-за допингового скандала в сборной Китая
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Педофил из Нидерландов поедет на Олимпиаду. Изнасиловавший 12-летнюю девочку спортсмен вернулся в волейбол