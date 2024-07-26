«Мне стыдно!» Эксперт ВВС пожелала удачи на Олимпиаде волейболисту, отсидевшему за изнасилование ребенка

Британка Пола Рэдклифф — в центре скандала.

Что случилось

Чемпионка мира в марафоне Рэдклифф оказалась в центре скандала. Сейчас она работает экспертом на канале ВВС и накануне старта Олимпийских игр дала интервью британской радиостанции LBC, в котором пожелала удачи в Париже голландскому волейболисту Стивену ван де Вельде, отбывшему срок за изнасилование 12-летней девочки из Англии. Это высказывание резко осудили в Великобритании, и Рэдклифф пришлось записывать видео с извинениями.

О каком атлете речь

Ван де Вельде — член сборной Нидерландов по пляжному волейболу. В 2014 году, когда спортсмену было 19, он вступил в сексуальную связь с 12-летней девочкой из английского города Милтон-Кинс. За изнасилование малолетней голландца приговорили к четырем годам тюрьмы, однако всего через год после заключения освободили из-под стражи.

После выхода на свободу ван де Вельде возобновил карьеру и обрел семью. Не так давно его супруга Ким Беренс родила первенца, а сам спортсмен добился права на участие в парижской Олимпиаде. На Играх ван де Вельде выступит в паре с соотечественником Мэттью Иммерсом.

Фото Global Look Press

Что сказала Пола

В интервью LBC 50-летняя экс-рекордсменка мира в марафоне допустила, что насильник заслуживает милосердия:

— Я знаю, что сейчас он женат и остепенился. Думаю, что это было бы сурово — наказывать его дважды, — считает Рэдклифф. — Если ему удалось серьезно изменить свою жизнь после того, как ван де Вельде оказался в тюрьме, пройти отбор на ОИ и заняться спортом на самом высоком уровне, то я на самом деле желаю ему удачи.

Эти комментарии резко раскритиковали в соцсетях. Часть пользователей призывала отстранить легкоатлетку от работы в ВВС.

Как она извинилась

Волна негодования поднялась настолько большая, что Рэдклифф пришлось записывать видео, на котором она просит прощения за сказанное ранее:

— Я хочу искренне извиниться и подчеркнуть, насколько я категорически осуждаю изнасилования, — сказала бывшая бегунья. — Мне стыдно, что мои слова оказались настолько неточны. Было ошибкой не осудить это преступление с самого начала. Участие в Олимпийских играх — это привилегия, которая должна предоставляться только тем, кто поддерживает олимпийские моральные идеалы. Мне совершенно не следовало желать ему удачи, и у меня действительно нет объяснений тому, почему я это сказала.

Фото Global Look Press

Как отреагировал ван де Вельде

Волейболист не дал никаких комментариев по этому поводу и не предоставит их: спортивные власти Нидерландов запретили ему общаться со СМИ и изолировали его от остальной делегации.

Тем не менее, их команда с Иммерсом считается одним из претендентов на медали в Париже. Соревнования по пляжному волейболу на Олимпийских играх стартуют в субботу, 27 июля.