Волейболист-педофил из Нидерландов продолжает выступление на Олимпиаде. От свиста трибун в шоке даже соперники

Мэттью Иммерс и Стивен ван де Вельде уступили норвежцам, но вышли в плей-офф.

Голландцы Мэттью Иммерс и Стивен ван де Вельде, выступающие в пляжном волейболе, продолжают в Париже борьбу не только с соперниками на площадке, но и со зрителями. В первом же матче Олимпиады в Париже дуэт был освистан болельщиками, которые не могут принять участие в соревнованиях человека, изнасиловавшего, пусть и 10 лет назад, 12-летнюю девочку.

Именно за такое преступление год в тюрьме отсидел ван де Вельде. В 2014 году, когда голландцу было 19, он вступил в сексуальную связь с британкой из города Милтон-Кинс. С тех пор в его жизни многое изменилось: он женился и воспитывает сына. Однако в столице Франции ему, мягко говоря, не рады. Еще до старта соревнований в интернете появилась петиция с призывом отстранить Стивена от участия в Играх, которая собрала 90 тысяч подписей.

В итоге спортсмен все-таки приехал в Париж, но живет за пределами олимпийской деревни и вынужден выступать под огромным давлением трибун, которое поражает даже соперников нидерландцев.

В последнем матче группы В Иммерс и ван де Вельде играли против норвежцев Андерса Мола и Кристиана Серума. Трибуны, которые вмещают 14 тысяч зрителей, свистели при каждой подаче Стивена. А отдельные болельщики выкрикивали: «Насильник».

Стивен ван де Вельде. Фото Reuters

Как признался олимпийский чемпион 28-летний Серум, он никогда ранее не сталкивался с такой реакцией фанатов.

«Я встречал человека, которого немного освистывали, если он был нечестен при размене мячей, но сегодня все было экстремально, на каждой подаче. Вы это слышали», — сказал норвежец NRK.

В шоке находился и партнер Серума. По словам Мола, такая реакция трибун мешала не только голландцам.

«Когда гул такой громкий, его невозможно не заметить. Вы немного расфокусированы, когда на нем так много внимания», — приводит слова спортсмена NRK.

Дуэт Мол и Серум в итоге взял верх в матче со счетом 2:0 (21:16, 21:19). Тем не менее, этот результат устроил и голландцев. Ранее в двух партиях они обыграли чилийцев Марко Гримальта и Эстебана Гримальта, что позволило Иммерсу и ван де Вельде занять второе место в группе В и напрямую выйти в 1/8 финала турнира. Поэтому Мэттью, вышедший к журналистам без своего компаньона, выглядел после встречи не сильно расстроенным.

«Я думаю, что все происходящее разочаровывает. Но мы к этому готовы и знаем, как с этим справиться. Мы много обнимаем друг друга на поле и говорим о том, что чувствуем. Мы делаем это каждый раз, когда играем», — отметил Иммерс.