Волейболиста-педофила, отсидевшего за изнасилование, освистали на Олимпиаде. Он проиграл в первом матче

Нидерландец Стивен ван де Вельде — в центре внимания в Париже.

На Олимпийских играх в Париже стартовали первые матчи мужского турнира по пляжному волейболу. В воскресенье свой путь начала нидерландская пара Мэттью Иммерс — Стивен ван де Вельде, которым противостояли итальянцы Алекс Рангиери и Адриан Карамбула. К матчу было приковано особое внимание из-за участия в нем ван де Вельде, отсидевшего год за сексуальную связь с 12-летней британской девочкой. Во время объявления участников игры зрители встретили свистом и неодобрительным гулом фамилию нидерландского волейболиста. Впрочем, звучали и аплодисменты, поэтому реакцию болельщиков стоит назвать смешанной.

Кто такой ван де Вельде

Стивен ван де Вельде — игрок сборной Нидерландов по пляжному волейболу. В 2014 году, когда голландцу было 19, он вступил в сексуальную связь с 12-летней девочкой из британского города Милтон-Кинс. За изнасилование малолетней голландца приговорили к четырем годам тюрьмы, однако через год после заключения его отпустили на свободу.

После освобождения ван де Вельде возобновил спортивную карьеру и женился. Не так давно его супруга Ким Беренс родила сына, а сам волейболист получил право на участие в Олимпийских играх. Во Франции ван де Вельде выступает в паре с соотечественником Мэттью Иммерсом.

Фото Global Look Press

Что о нем думает МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции в Париже отказался давать оценку приезду голландца на Игры. Отвечая на вопрос о ван де Вельде, немец сказал:

— Это вопрос Национального олимпийского комитета Нидерландов. Он принимает решение. Я не имею личной позиции по этому вопросу. Все подобные вещи решает НОК страны, которую представляет спортсмен.

Что о нем думает общественность

Многие болельщики в соцсетях и ТВ-эксперты резко негативно отреагировали на новость о приезде в Париж человека, отбывшего срок за педофилию. Еще до старта Олимпиады в интернете появилась петиция с призывом отстранить ван де Вельде от участия в Играх, которая собрала 90 тысяч подписей. А, к примеру, эксперту ВВС Поле Рэдклифф пришлось публично извиняться за слова поддержки нидерландского спортсмена.

Почему ван де Вельде вообще участвует в Играх

Нидерландец вернулся в волейбол в 2017 году. Олимпийский комитет Нидерландов заявил, что ван де Вельде выполнил рекомендации, установленные Федерацией волейбола Нидерландов для спортсменов, желающих возобновить выступления после вынесения обвинительного приговора, а также «прошел специализированную программу реабилитации».

На Олимпиаду он и Иммерс отобрались по спортивному принципу. Однако в Париже ван де Вельде живет отдельно от делегации Нидерландов и не участвует в медиамероприятиях.

Как прошел первый матч

Ван де Вельде и Иммерс уступили в 1-м туре группового этапа итальянцам Рангиери и Карамбуле в трех сетах — 20:22, 21:19, 13:15. Во втором матче группового турнира нидерландцы сыграют с чилийцами Марко и Эстебаном Гримальтами, игра пройдет в среду, 31 июля.