Педофил из Нидерландов поедет на Олимпиаду. Изнасиловавший 12-летнюю девочку спортсмен вернулся в волейбол

Ван де Вельде провел в заключении всего 12 месяцев, и теперь ему «будут рады» в Париже.

Каким должно быть наказание для тех, кто совершил сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних? Одни рассуждают о смертной казни, другие — о пожизненном заключении. В любом случае есть общественный консенсус — подобные люди должны быть изолированы от общества максимально долго. Однако бывают истории, как у голландского волейболиста Стивена ван де Вельде. Он изнасиловал 12-летнюю девочку, однако провел в тюрьме всего год, после чего вернулся в спорт и сейчас претендует на поездку на Олимпиаду. Но стоит ли МОК выписывать такому спортсмену приглашение?

Судья обещал волейболисту конец карьеры

Голландский волейболист, которого обвинили в изнасиловании 12-летней девочки, судя по всему, примет участие в Олимпийских играх в Париже. Стивен ван де Вельде в марте 2016 года был приговорен к четырем годам тюремного заключения после признания его вины по трем пунктам обвинения в изнасиловании ребенка, с которым он познакомился в соцсети. В августе 2014 года, когда Стивену было 19 лет, он прилетел из Нидерландов в Великобританию, чтобы встретиться со своей потенциальной жертвой. Ван де Вельде выждал момент, когда девочка осталась одна дома без родителей, напоил ее, после чего лишил девственности. Когда судья Фрэнсис Шеридан выносил спортсмену приговор, он сказал среди прочего следующие слова: «Вы приехали к нам как потенциальный олимпиец. Однако теперь ваши надежды и мечты представлять свою страну на Олимпиаде разбиты по вашей же вине».

Интересно, что думает судья Фрэнсис теперь, когда стало известно, что Стивен отсидел всего лишь четверть срока, после чего был отпущен за «примерное поведение» и осознание вины. Кроме того, Ван де Вельде повезло с очередной волной помилований в Великобритании, где он и отбывал наказание после экстрадиции с родины. Сразу после выхода на свободу волейболист заявил о планах исправить свою репутацию «секс-монстра». «Я хочу исправить всю написанную чушь обо мне, пока я сидел в тюрьме. Я сознательно ничего из этого не читал, но понимаю, что хоть я и не лучший человек на свете, но точно не какое-то чудовище-педофил. Это слишком сурово. Каждый имеет право на свое мнение, но будет справедливо услышать и мою точку зрения на ситуацию».

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Двойное наказание за одно преступление

Заметных попыток оправдать себя никто так и не услышал, тем не менее препятствий к возвращению в спорт Стивен не наблюдал, хотя даже его адвокат после вступления приговора в силу говорил о конце карьеры его подзащитного. Ван де Вельде не просто вернулся в волейбол, а еще и достиг заметного прогресса. Его дуэт с Мэтью Иммерсом сейчас входит в десятку сильнейших команд планеты и имеет право на именную олимпийскую квоту на Игры в Париже. Олимпийский комитет Нидерландов, понимая негодование общества, пока не прокомментировал квалификацию Ван де Вельде в Париж. На запросы СМИ федерация волейбола страны заявила, что еще не завершила отбор спортсменов. Однако не совсем понятно, как именно можно запретить Стивену ехать на Игры в Париж. Формально для этого нет никаких оснований, кроме того, без веских причин пострадает его партнер.

Международный олимпийский комитет (МОК) может решением исполкома лишить атлета аккредитации на Игры на основании нарушения принципов Олимпийской хартии. Преступления, в которых был замешан Ван де Вельде, явно подходят под подобную формулировку, ведь спортсмены обязаны подписать Декларацию о правах и обязанностях олимпийцев, которая включает в себя кроме прочего мандат «действовать как образец для подражания». И неужели такого атлета, как Стивен, МОК хочет видеть в качестве героя? С другой стороны, попытки лишить его права выступать на ОИ, возможно, будут отбиты в CAS. Так или иначе, МОК оказался в этической ловушке, из которой, по сути, не существует достойного выхода.