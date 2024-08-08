Адесанья извинился перед провалившей гендерный тест боксершей

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) принес свои извинения перед финалисткой Олимпиады в Париже Иман Хелиф, которую изначально он принял за мужчину.

«С этого момента я буду держаться подальше от женских боев. Кажется, я ошибся или многие из нас были введены в заблуждение. Я не люблю, когда меня вводят в заблуждение, а я боец. Я видел новости или статьи и думал: «Почему они позволяют трансвеститу сражаться с женщинами?». Но потом узнал, что на самом деле этот человек не был трансгендером. Так что, прошу прощения, леди, я ошибся», — сказал Адесанья в интервью The Rock.

Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024 по боксу в весовой категории до 66 кг.