Адесанья — о скандале в боксе на Олимпиаде: «Мужчины не должны соревноваться с женщинами»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями об инциденте в женском боксе на Олимпиаде-2024.

В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Игр в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Иман Хелиф из Алжира, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

«Мужчины не должны боксировать с женщинами. Лол, он даже не смог ее финишировать. Политика», — написал Адесанья в своих соцсетях.

Карини во время поединка с Хелиф получила травму носа. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться. После объявлении победителя итальянка отказалась жать Хелиф руку и расплакалась от несправедливости.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянкой спортсменкой в турнире по боксу на Олимпиаде. А британская писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск к Играм-2024 алжирской боксерши.