Тищенко — об алжирской боксерше: «Такие спортсмены теряют свое достоинство»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал «СЭ» выступление алжирской боксерши Имен Хелиф на Олимпиаде в Париже.

«Такие, как она, понимают, что среди мужчин наград не смогут завоевать. Идут по наименьшему пути сопротивления. Наверное, есть цель и мечта какая-то, и они пытаются добиться всеми способами своей цели. Считаю, что они теряют свое достоинство в этой ситуации. Но, зато теперь весь мир о них говорит и, надеюсь, что осуждает», — сказал Тищенко «СЭ».

1 августа во время поединка 1/8 финала Олимпиады итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф на 46-й секунде.

В 2023 году алжирка не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.