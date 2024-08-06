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Сегодня, 18:35

Чемпионка России по боксу Аминева: «Мы без своего флага и гимна никуда не поедем»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по боксу Азалия Аминева рассказала «СЭ» о своем отношении к Олимпиаде в Париже и медали интерсекс-спортсменки Иман Хелиф из Алжира.

В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира в 2023 году из-за повышенного уровня тестостерона. Однако МОК допустил алжирку до Олимпиады в Париже. Аминева записала видеообращение, в котором бросила вызов Иман.

— Сейчас олимпийский бокс смотрите?

— Стараюсь смотреть, но не всегда получается, потому что готовлюсь к своим очень важным соревнованиям. 8 августа у меня состоится дебютный профессиональный бой.

— Когда смотрите, то не расстраиваетесь, что тоже могли бы быть там, если бы нас допустили?

— У нас есть определенные условия, что мы без своего флага и гимна никуда не поедем. Думаю, что мы еще попадем на Олимпиаду.

— Многие девушки в Париже отказываются жать ей руку после поединка. Если бы вы с ней сошлись, вне зависимости, как закончится бой, пожали бы?

— Хороший вопрос. Следующий вопрос.

— У Иман точно будет медаль. Что по этому поводу думаете?

— Наверное, большинство из нас не считает эту Олимпиаду серьезными соревнованиями. Поэтому пусть гордится своей медалью.

— Насколько верите, что она примет вызов?

— Не могу сказать, потому что пока никакого ответа не получили. Но я готова в любую дату, кроме 8 августа, и по любым правилам, — сказала Аминева «СЭ».

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

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