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Сегодня, 17:50

Аминева — о брошенном вызове интерсекс-боксеру из Алжира: «Пока ждем ответ»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по боксу Азалия Аминева рассказала «СЭ», какую реакцию она получила на видео, в котором бросила вызов Иман Хелиф из Алжира. В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира из-за повышенного уровня тестостерона. Однако МОК допустил алжирку до Олимпиады в Париже.

— Как пришла в голову идея, чтобы записать видео и обратиться к Иман Хелиф?

— Решение было принято после просмотра поединка Иман с итальянкой Анджелой Карини. Мне стало просто жалко всех спортсменок, которые когда-либо боксировали с Иман и проигрывали. Решила кинуть вызов и ответить за всех девчонок.

— Ожидали, что это видео так разлетится?

— Нет. Стало прямо грандиозно. Люди поделились на три категории. Одна встала на защиту меня и всех девушек-боксеров. Другая категория встала на сторону Иман. Они писали кучу негативных комментариев мне в социальные сети. Третья категория — это люди, которые бы с удовольствием посмотрели на этот поединок.

— Как на критику реагируете?

— Спокойно. Ругаться ни с кем не собираюсь. Каждый человек имеет свое мнение и право его высказывать.

— От Иман ничего не получили?

— Нет. Пока ждем ответ.

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

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