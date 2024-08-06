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Сегодня, 18:05

Российская боксерша — о бое с интерсекс-спортсменкой Иман Хелиф: «Ничего сверхъестественного в ее ударах не было»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по боксу Азалия Аминева в разговоре с «СЭ» вспоминала встречу с Иман Хелиф из Алжира на чемпионате мира в 2023 году.

Хелиф была дисквалифицирована с того турнира из-за повышенного уровня тестостерона. Однако МОК допустил алжирку до Олимпиады в Париже. Аминева записала видеообращение, в котором бросила вызов Иман.

— Вы упомянули бой с ней на чемпионате мира. Расскажите о нем.

— Это было в 2023 году. Встретились с ней в 1/8 финала. К сожалению, упустила свою победу раздельным решением судей. Но хочу сказать, что смогла отправить ее в нокдаун в третьем раунде.

— Итальянка Карини говорила, что никогда не получала удара такой силы. Что вы можете сказать про удар Хелиф? Жестче ли он, чем у других девушек?

— У Иман тяжелый удар. Но мне было нормально. Думаю, что ей тоже досталось в том бое. Ничего такого сверхъестественного в ее ударах не было.

— Это была ваша единственная с ней встреча?

— Да, но я знаю, что наши девчонки встречались с ней ранее и даже выигрывали. Были такие случаи.

— Испытывали ли вы страх перед этим боем с ней?

— Наверное, было волнение. Потому что знала, с кем выхожу. На тот момент ходили разные слухи. И девочки мне рассказывали, что там не все так чисто, как есть на самом деле. На мое поражение, наверное, больше сыграло именно волнение.

— То есть в этом видите основную причину поражения?

— Скорее да, чем нет. Но хочу сказать, что прошла этот этап, получила опыт. Прошло два года, я стала сильнее, переживаний больше нет. Готова выйти и взять реванш, — сказала Аминева «СЭ».

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

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