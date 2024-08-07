Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 20:58

Автор «Гарри Поттера» отреагировала на критику ее публикации об алжирской боксерше на Олимпиаде

Алина Савинова
Иман Хелиф.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Британская писательница Джоан Роулинг ответила людям, которые раскритиковали ее за слова об участии провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде в Париже.

Ранее автор книг о «Гарри Поттере» назвала позором допуск к Играм-2024 Иман Хелиф из Алжира.

«Для справки: закидывать меня фотографиями атлетических женщин, чтобы «научить» меня, что не все женщины выглядят как Барби, — это как постоянно присылать мне фото картофеля разной формы, чтобы доказать, что камни съедобны. Я все еще вижу разницу, а вы выглядите откровенно сумасшедшими», — написала Роулинг в своих соцсетях.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) дисквалифицировала Хелиф с чемпионата мира в Нью-Дели, поскольку в организме спортсменки были обнаружены мужские хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил алжирку до Олимпийских игр.

3 августа Хелиф одержала победу над Анной Хамори из Венгрии и вышла в полуфинал боксерского турнира в Париже.

Бокс
Иман Хелиф
1
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде-2024 афганская бегунья Юсофи выступила за права женщин
Журналистка лишена аккредитации Олимпиады за толчок китайского теннисиста
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов сравнил Олимпиаду-2024 с Играми в нацистской Германии: «Это нонсенс и большая трагедия!»

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 7 августа