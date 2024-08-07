Автор «Гарри Поттера» отреагировала на критику ее публикации об алжирской боксерше на Олимпиаде

Британская писательница Джоан Роулинг ответила людям, которые раскритиковали ее за слова об участии провалившей гендерный тест боксерши на Олимпиаде в Париже.

Ранее автор книг о «Гарри Поттере» назвала позором допуск к Играм-2024 Иман Хелиф из Алжира.

«Для справки: закидывать меня фотографиями атлетических женщин, чтобы «научить» меня, что не все женщины выглядят как Барби, — это как постоянно присылать мне фото картофеля разной формы, чтобы доказать, что камни съедобны. Я все еще вижу разницу, а вы выглядите откровенно сумасшедшими», — написала Роулинг в своих соцсетях.

В 2023 году Международная федерация бокса (IBA) дисквалифицировала Хелиф с чемпионата мира в Нью-Дели, поскольку в организме спортсменки были обнаружены мужские хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил алжирку до Олимпийских игр.

3 августа Хелиф одержала победу над Анной Хамори из Венгрии и вышла в полуфинал боксерского турнира в Париже.