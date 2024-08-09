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Париж-2024

Сегодня, 17:44

Бах обвинил IBA в отсутствии доказательств провала гендерных тестов двумя боксершами

Алина Савинова
Иман Хелиф (в синем) в полуфинале Олимпиады.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент МОК Томас Бах отметил, что Международная ассоциация бокса (IBA) предоставила ненаучные доказательства провала гендерных тестов боксершами Иман Хелиф и Линь Юйтин.

«Я посмотрел стенограмму этой очень интересной пресс-конференции этой организации [IBA], на которой даже не было ясно, какие тесты были проведены, какие результаты они дали. И в любом случае то, что там сообщалось, не соответствует науке», — приводит ТАСС слова Баха.

Линь Юйтин. «Я всегда была такой!» Тайвань собирается судиться, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши

Глава МОК считает, что Хелиф и Юйтин имеют право выступать в женских турнирах.

«Я уже ранее объяснял, какие у нас проблемы. В этой культурной войне не так просто, как некоторые, возможно, хотят представить, что XX или XY — это четкое различие между мужчинами и женщинами. С научной точки зрения этого уже нет, и поэтому эти две женщины имеют право участвовать в женском соревновании», — добавил он.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила алжирку Хелиф и Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Ранее стало известно, что правительство Тайваня собирается подать иск против Международной ассоциации бокса, чтобы отстоять честь спортсменки своей страны.

Источник: ТАСС
Бокс
Олимпиада
Иман Хелиф
Линь Юйтин
Томас Бах
МОК
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