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Сегодня, 10:39

Ковингтон: «Нельзя допускать мужчин к участию в женских соревнованиях»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-4) раскритиковал организаторов Олимпийских игр за то, что боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин были допущены к соревнованиям, учитывая, что они провалили гендерный тест.

«У вас XY соревнуются с XX-хромосомами. Не допускайте мужчин к участию в женских видах спорта. К сожалению, грустно видеть, что еще одно престижное мероприятие становится частью «культуры пробуждения»», — сказал Ковингтон в видео, опубликованном в соцсети X.

Хелиф стала олимпийской чемпионкой по боксу. В финальном бою в весовой категории до 66 кг Хелиф одержала победу над спортсменкой из Китая Лиу Ян. Судьи единогласно присудили победу Хелиф со счетом 5:0.

Линь Юйтин завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг, в финале она победила Юлию Шеремету из Польши. Судьи единогласно присудили победу Линь Юйтин со счетом 5:0.

Бокс
Иман Хелиф
Колби Ковингтон
Линь Юйтин
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