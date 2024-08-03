Бокс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа

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В субботу, 3 августа пройдут соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже. В программе — четвертьфиналы и полуфиналы у мужчин и женщин. Публикуем расписание. Время начала — московское.
16.30. Мужчины. До 57 кг. Четвертьфиналы
17.02. Мужчины. До 71 кг. Четвертьфиналы
17.34. Женщины. До 50 кг. Четвертьфиналы
18.06. Женщины. До 66 кг. Четвертьфиналы
18.38. Женщины. До 60 кг. Полуфиналы
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.
В четвертьфинал вышел трансгендерный атлет Иман Хелиф из Алжира. Он провалил гендерный тест, однако был допущен до Олимпиады в женском разряде. Ранее ассоциация бокса IBA не допустила Хелифа до участия в чемпионате мира-2023 из-за повышенного тестостерона в крови.
Полностью расписание соревнований на 3 августа доступно в нашем материале.