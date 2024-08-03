Бокс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований и смотреть трансляцию 3 августа

В субботу, 3 августа пройдут соревнования по боксу на Олимпийских играх в Париже. В программе — четвертьфиналы и полуфиналы у мужчин и женщин. Публикуем расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по боксу

3 августа, суббота

16.30. Мужчины. До 57 кг. Четвертьфиналы

17.02. Мужчины. До 71 кг. Четвертьфиналы

17.34. Женщины. До 50 кг. Четвертьфиналы

18.06. Женщины. До 66 кг. Четвертьфиналы

18.38. Женщины. До 60 кг. Полуфиналы

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. Смотреть бесплатно Игры можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

В четвертьфинал вышел трансгендерный атлет Иман Хелиф из Алжира. Он провалил гендерный тест, однако был допущен до Олимпиады в женском разряде. Ранее ассоциация бокса IBA не допустила Хелифа до участия в чемпионате мира-2023 из-за повышенного тестостерона в крови.

Полностью расписание соревнований на 3 августа доступно в нашем материале.