Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 10 августа

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В cубботу, 10 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В этот день пройдут финалы среди мужчин до 57 кг и свыше 92 кг, а также среди женщин до 57 кг и до 75 кг. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.