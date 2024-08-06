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Париж-2024

Сегодня, 21:30

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа

Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже пройдут 6 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олимпийские кольца.
Фото Global Look Press
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Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже пройдут во вторник, 6 августа. В программе поединки в весовых категориях до 71 кг у мужчин и до 50 кг, 66 кг , 60 кг у женщин. «СЭ» публикует расписание олимпийского турнира. Время начала — московское.

Расписание соревнований по боксу

6 августа, вторник

22.30. Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала

23.02. Женщины. До 50 кг. 1/2 финала

23.34. Женщины. До 66 кг. 1/2 финала

0.06. Женщины. До 60 кг. Финал. Ян Вэнлу (Китай) — Келли Харрингтон (Ирландия)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. Прямые трансляции Игр в России доступны на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Бокс
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