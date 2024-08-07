Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 7 августа

Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже пройдут 7 августа

Соревнования по боксу на Олимпиаде в Париже пройдут в среду, 7 августа. В программе поединки в весовых категориях свыше 92 кг, до 63,5 кг и 80 кг у мужчин, до 57 кг у женщин. «СЭ» публикует расписание олимпийского турнира. Время начала — московское.

Бокс

22.30 Женщины. До 57 кг. Полуфиналы

23.02 Мужчины. Свыше 92 кг. Полуфиналы

23.34 Мужчины. До 63,5 кг. Финал

23.51 Мужчины. До 80 кг. Финал

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. Прямые трансляции Игр в России доступны на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала после регистрации (комментарии — на английском языке).