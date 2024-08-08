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Сегодня, 21:15

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 8 августа

8 августа продолжится турнир по боксу на Олимпийских играх в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
8 августа продолжится турнир по боксу на Олимпийских играх в Париже.
Фото Global Look Press
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В четверг, 8 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В программе соревновательного дня полуфиналы в мужской категории до 57 кг и в женской до 75 кг, а также финалы среди мужчин до 51 кг и женщин до 54 кг.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня Олимпиады-2024.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 8 августа

  • 22.30 Мужчины. До 57 кг. Полуфиналы
  • 23.02 Женщины. До 75 кг. Полуфиналы
  • 23.34 Мужчины. До 51 кг. Финал
  • 23.51 Женщины. До 54 кг. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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