8 августа продолжится турнир по боксу на Олимпийских играх в Париже

В четверг, 8 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В программе соревновательного дня полуфиналы в мужской категории до 57 кг и в женской до 75 кг, а также финалы среди мужчин до 51 кг и женщин до 54 кг.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию 13-го медального дня Олимпиады-2024.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 8 августа

22.30 Мужчины. До 57 кг. Полуфиналы

23.02 Женщины. До 75 кг. Полуфиналы

23.34 Мужчины. До 51 кг. Финал

23.51 Женщины. До 54 кг. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.