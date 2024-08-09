Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

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В пятницу, 9 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В программе соревновательного дня финалы среди мужчин в категории до 71 кг и до 92 кг, а также среди женщин до 50 кг и до 66 кг.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.