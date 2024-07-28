Бокс на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 16:00
Соревнования по боксу в рамках Олимпийских игр-2024 пройдут с 27 июля по 10 августа. Во Франции будут разыграны 35 комплектов наград. В Париже выступят 852 спортсменов в 17 мужских и женских дисциплинах и смешанной эстафете.
16:30. Женщины до 54 кг. 1/16 финала
17.18. Женщины до 60 кг. 1/16 финала
18:06. Мужчины до 63,5 кг. 1/16 финала
18.38. Мужчины до 80 кг. 1/16 финала
12:00. Мужчины до 51 кг. 1/16 финала
12:16. Мужчины до 71 кг. 1/16 финала
12:48. Мужчины до 92 кг. 1/8 финала
13:20. Женщины до 50 кг. 1/16 финала
13:52. Женщины до 66 кг. 1/16 финала
16:30. Мужчины до 57 кг. 1/16 финала
12:00. Женщины до 60 кг. 1/8 финала
12:48. Мужчины до 63,5 кг. 1/8 финала
13:36. Мужчины свыше 92 кг 1/8 финала
12:00. Мужчины до 51 кг. 1/8 финала
12:48. Мужчины до 80 кг. 1/8 финала
13:20. Женщины до 54 кг 1/8 финала
14:08. Женщины до 57 кг. 1/16 финала
12:00. Мужчины до 57 кг. 1/8 финала
12:32. Мужчины до 71 кг. 1/8 финала
13:04. Женщины до 75 кг. 1/8 финала
14:08. Женщины до 60 кг. 1/4 финала
12:00. Женщины до 50 кг. 1/8 финала
12:48. Женщины до 66 кг. 1/8 финала
13:36. Женщины до 54 кг. 1/4 финала
13:52. Мужчины до 63,5 кг. 1/4 финала
14:08. Мужчины до 92 кг. 1/4 финала
16:30. Женщины до 57 кг. 1/8 финала
17:34. Мужчины до 51 кг. 1/4 финала
18:06. Мужчины до 80 кг. 1/4 финала
18:38. Мужчины свыше 92 кг. 1/4 финала
16:30. Мужчины до 57 кг. 1/4 финала
17:02. Мужчины до 71 кг. 1/4 финала
17:34. Женщины до 50 кг. 1/4 финала
18:06. Женщины до 66 кг. 1/4 финала
18:38. Женщины до 60 кг. 1/2 финала
12:00. Женщины до 57 кг. 1/4 финала
12:32. Женщины до 75 кг. 1/4 финала
13:04. Женщины до 54 кг. 1/2 финала
13:20. Мужчины до 51 кг. 1/2 финала
13:36. Мужчины до 63,5 кг. 1/2 финала
13:52. Мужчины до 80 кг. 1/2 финала
14:08. Мужчины до 92 кг. 1/2 финала
22:30. Мужчины до 71 кг. 1/2 финала
23:02. Женщины до 50 кг. 1/2 финала
23:34. Женщины до 66 кг. 1/2 финала
00:06. Женщины до 60 кг. Финал
22:30. Женщины до 57 кг. 1/2 финала
23:02. Мужчины свыше 92 кг. 1/2 финала
23:34. Мужчины до 63,5 кг. Финал
23:51. Мужчины до 80 кг. Финал
22:30. Мужчины до 57 кг. 1/2 финала
23:02. Женщины до 75 кг. 1/2 финала
23:34. Мужчины до 51 кг. Финал
23:51. Женщины до 54 кг. Финал
22:30. Мужчины до 71 кг. Финал
22:47. Женщины до 50 кг. Финал
23:16. Мужчины до 92 кг. Финал
23:51. Женщины до 66 кг. Финал
22:30. Женщины до 57 кг. Финал
22:47. Мужчины до 57 кг. Финал
23:16. Женщины до 75 кг. Финал
23:51. Мужчины свыше 92 кг. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.