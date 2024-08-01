Боксер Аминева назвала мошенничеством допуск на Олимпиаду коллег, которые провалили гендерные тесты

Победитель Игр БРИКС и член сборной России по боксу Азалия Аминева считает мошенничеством допуск ранее отстраненных за гормональные нарушения боксеров на Олимпийские игры в Париж.

Аминева проиграла алжирке Иман Хелиф в 1/8 финала чемпионата мира 2023 года. Позже Хелиф была отстранена накануне финала, не пройдя гендерный тест.

«Я уже практически не вспоминаю тот поединок, моя карьера развивается. Но помню, что алжирка тогда фактически смошенничала. Благодаря IBA и гендерным тестам ее вовремя остановили.

К сожалению, отдельные представители нашего вида спорта не оставляют попыток обойти действующие правила допуска. И я рада, что на их пути всегда становится IBA, не давая шансов на незаконное преимущество. Жаль, что МОК при этом не прислушивается к здравому смыслу. Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы», — цитирует Аминеву ТАСС.

Ранее стало известно, что от Игр в Париже отстранена боксер из Нигерии, а также двое спортсменов из других видов спорта. В их организмах были найдены следы запрещенных веществ.