Боксер Аминева: «Участие Хелиф в Играх — это позор. Мой вызов все еще в силе»

Российский боксер Азалия Аминева назвала позором допуск ранее провалившей гендерный тест Иман Хелиф из Алжира до участия в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.

Ранее Хелиф стала победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг. В финале спортсменка из Алжира единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю.

«Уровень соперницы Хелиф по финалу Олимпийских игр не соответствует статусу турнира. Не будем говорить о симпатиях всех официальных лиц к Хелиф — это и так понятно, хоть и необоснованно. Другое дело, что я представляю, что бы сделала с этими соперницами, будь я там. Так или иначе, мой вызов в силе. Я жду Хелиф на ринге, но не очень долго. А что касается олимпийского турнира, то допуск дисквалифицированных спортсменов — это позор. И оправданий тут быть не может», — цитирует Аминеву ТАСС.

Ранее россиянка вызвала представительницу Алжира на бой в своих соцсетях.

Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.