Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 11:29

Боксер Аминева: «Участие Хелиф в Играх — это позор. Мой вызов все еще в силе»

Telegram Дзен

Российский боксер Азалия Аминева назвала позором допуск ранее провалившей гендерный тест Иман Хелиф из Алжира до участия в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.

Ранее Хелиф стала победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг. В финале спортсменка из Алжира единогласным решением судей победила китаянку Ян Лю.

«Уровень соперницы Хелиф по финалу Олимпийских игр не соответствует статусу турнира. Не будем говорить о симпатиях всех официальных лиц к Хелиф — это и так понятно, хоть и необоснованно. Другое дело, что я представляю, что бы сделала с этими соперницами, будь я там. Так или иначе, мой вызов в силе. Я жду Хелиф на ринге, но не очень долго. А что касается олимпийского турнира, то допуск дисквалифицированных спортсменов — это позор. И оправданий тут быть не может», — цитирует Аминеву ТАСС.

Ранее россиянка вызвала представительницу Алжира на бой в своих соцсетях.

Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.

Источник: ТАСС
Бокс
Олимпиада
Иман Хелиф
4
0
Читайте также
На награждении боксеров в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Федерация продолжает нападки на каноистку Ромасенко из-за Олимпиады
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции в Курской области для ударов по ВСУ
«Ехать за участием — не понимаю!». Российские нейтральные спортсмены в Париже-2024 взяли всего одну медаль, Тарасова возмущена, Роднина одобрила
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ около Алеутских островов
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

IBA раскритиковала МОК после золота провалившей гендерный тест боксерши Хелиф на Олимпиаде

Цзю — о победе Хелиф на Олимпиаде: «На любой чемпионат мира это не поедет. Правда восторжествует!»