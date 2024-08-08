Боксеры Халоков и Сейитбек вышли в финал Олимпиады в весовой категории до 57 кг

Сегодня, 23:25
Стали известны имена финалистов мужского турнира по боксу на Олимпийских играх в Париже.
В финальном поединке в весовой категории до 57 кг встретятся Абдумалик Халоков из Узбекистана и Мунарбек Сейитбек из Киргизии. Финал состоится в субботу, 10 августа.
Уступившие в полуфинальных матчах австралиец Чарли Сеньор и болгарин Хавьер Ибаньес Диас стали бронзовыми призерами соревнований.
Бокс
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
1/2 финала
Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Чарли Сеньор (Австралия) — 5:0
Мунарбек Сейитбек (Киргизия) — Хавьер Ибаньес Диас (Болгария) — 4:1
«Stade Roland Garros».