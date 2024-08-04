Болгарка отказалась пожимать руку провалившей гендерный тест боксерше Линь Юйтин

Спортсменка из Болгарии Светлана Станева не стала пожимать руку представительнице Тайваня Линь Юйтин после поединка в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг. Ранее Юйтин провалила гендерный тест.

Встреча завершилась победой боксерши из Тайваня. Станева не пожала руку и показала зрителям скрещенные пальцы.

Светлана Станева и Линь Юйтин. Фото Скриншот видео.

Сегодня, 4 августа, директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал нарушением прав женщин гендерные тесты Международной ассоциации бокса (IBA) в отношении алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин.