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Париж-2024

Сегодня, 16:45

Болгарка отказалась пожимать руку провалившей гендерный тест боксерше Линь Юйтин

Виктория Кравченко
Светлана Станева и Линь Юйтин.
Фото Reuters
Светлана Станева и Линь Юйтин.
Фото Скриншот видео.
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Спортсменка из Болгарии Светлана Станева не стала пожимать руку представительнице Тайваня Линь Юйтин после поединка в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг. Ранее Юйтин провалила гендерный тест.

Встреча завершилась победой боксерши из Тайваня. Станева не пожала руку и показала зрителям скрещенные пальцы.

Светлана Станева и Линь Юйтин.
Фото Скриншот видео.

Сегодня, 4 августа, директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс назвал нарушением прав женщин гендерные тесты Международной ассоциации бокса (IBA) в отношении алжирки Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин.

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В МОК назвали гендерные тесты боксерш в IBA нарушением прав женщин