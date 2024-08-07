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Париж-2024

Сегодня, 22:01

Борец Ассакалов: «Интерсекс-женщина в боксе — это омерзительно. У них не должно быть права выступать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский борец Рустам Ассакалов, выступающий за Узбекистан, ответил на вопрос «СЭ» об участии в боксерском турнире Олимпиады интерсекс-женщины Иман Хелиф.
Ранее одна из ее соперниц завершила бой досрочно и карьеру из-за «мужских ударов» соперницы, которая вышла в финал и поборется за золото.

«Отношусь к этому явлению отрицательно. Это что, оно? Как об этом говорить? Это отвратительно, мерзко. Деградация. У них не должно быть права выступать. Вы представляете себе силу удара мужчины? Даже если это самый слабый мужчина, все равно он сильнее женщины, если бьет. Как это возможно? Как? Это просто омерзительно», — сказал Ассакалов.

Иман Хелиф во&nbsp;время полуфинала с&nbsp;Джанжаем Суваннафенг. Хелиф — в финале: провалившая гендерный тест боксерша поборется за золото Олимпиады

40-летний Ассакалов проиграл из-за травмы в схватке за бронзу и объявил о завершении карьеры.

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