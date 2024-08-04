Бывший генеральный секретарь IBA Ковач заявил, что в 2022 году тесты определили Хелиф как биологического мужчину

Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач отреагировал на скандал с алжирской боксершей Иман Хелиф. Он заявил, что в 2022 году тесты IBA определили Хелиф как биологического мужчину.

«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который в 2022 году ясно показал, что Иман — мужчина с биологической точки зрения», — цитирует Ковача Magyar Nemzet.

Он также отметил, что IBA вынесла соответствующий вердикт еще по четырем боксерам.

Вчера, 3 августа, Хелиф единогласным решением судей выиграла бой у венгерки Анны Хамори и вышла в полуфинал.