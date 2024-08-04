Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

4 августа, 17:32

Бывший генеральный секретарь IBA Ковач заявил, что в 2022 году тесты определили Хелиф как биологического мужчину

Виктория Кравченко
Иман Хелиф.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Вице-президент Всемирной боксерской организации (WBO) и бывший генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Иштван Ковач отреагировал на скандал с алжирской боксершей Иман Хелиф. Он заявил, что в 2022 году тесты IBA определили Хелиф как биологического мужчину.

«Проблема заключалась не в уровне тестостерона Хелиф, потому что его можно скорректировать, а в результате гендерного теста, который в 2022 году ясно показал, что Иман — мужчина с биологической точки зрения», — цитирует Ковача Magyar Nemzet.

Он также отметил, что IBA вынесла соответствующий вердикт еще по четырем боксерам.

Вчера, 3 августа, Хелиф единогласным решением судей выиграла бой у венгерки Анны Хамори и вышла в полуфинал.

31
0
Читайте также
Однорукая бразильская теннисистка сыграла на Олимпиаде
Джокович бурно отметил золото на Олимпиаде-2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болгарка отказалась пожимать руку провалившей гендерный тест боксерше Линь Юйтин

Синди Нгамба обеспечила первую в истории медаль олимпийской сборной беженцев