Губерниев — о победе Хелиф на Олимпиаде: «Почему все у нас накинулись на представительницу Алжира»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу алжирской боксерши Иман Хелиф в категории до 66 кг на Олимпийских играх-2024.

«А вот объясните мне, если дружба России и Алжира проверена десятилетиями, крепкая и нерушимая, то почему все у нас накинулись на представительницу Алжира в боксе??? Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой!!! А поздравления где??? Как же так???

В общем, если Россия и Алжир друзья, то нехорошо ругать спортсменов из дружественной страны!!! Тут поддерживать надо... Или я что-то не понимаю???" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В финальном поединке Хелиф победила представительницу Китая Лиу Ян единогласным решением судей (5:0).

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф от участия в чемпионате мира, так как она не смогли пройти гендерный тест. Однако МОК допустил боксершу к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.