Свищев — о заявлении Рублева: «Андрей правильно говорит. Адекватные люди понимают, что это был неравный бой»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о заявлении российского теннисиста Андрея Рублева.

Ранее Рублев в соцсетях отреагировал на скандал с участием провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже. Затем он удалил этот пост.

«Андрей все правильно говорит. Все адекватные люди понимают, что это был неравный бой. Решение МОК допустить спортсменов, проваливших гендерный тест, говорит о том, что вся их система прогнила. Олимпийские принципы для руководителей МОК — пустой звук.

Решение Андрея удалить этот пост связываю с тем, что его могли попросить это сделать. Кому-то правда глаза колет. Очень жаль, что уже даже нельзя пойти против современной повестки — тебя сразу заклеймят и «отменят». Никакого плюрализма мнений не существует», — сказал Свищев.

Во время поединка 1/8 финала Олимпиады-2024 итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Хелиф, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.