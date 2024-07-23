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Сегодня, 15:42

Дрозд назвал МОК подонками после решения об исключении IBA из списка признанных международных федераций

Сергей Жуков
корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций.

«МОК заставляет спортсменов писать странные записки против своей страны. Что может быть странного в этом решении, если эти подонки опустили Олимпиаду ниже плинтуса? Они разрушают мечту многих детей. Все это печально и трагично. Игры стали токсичным словом в спорте. Вполне может быть, что CAS станет на сторону IBA, если будет разбирательство. Все доводы абсолютно надуманны. Это чисто субъективное мнение чиновников, которые не хотят что-то делать для развития спорта. Они просто следуют указаниям своих хозяев. Это очевидно. Речи про спорт никакой нет. Возможно, в CAS увидят эти придуманные обстоятельства и мы победим. Надежда сохраняется. Наши права нужно отстаивать в любом случае», — сказал Дрозд «СЭ».

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение об отзыве признания. В релизе CAS отмечалось, что IBA не обеспечила мониторинг и контроль честности судей, а также не обеспечила эффективную реализацию предложенных МОК мер.

Из-за непризнания IBA боксерский турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет без участия сотрудников организации.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

Бокс
Григорий Дрозд
МОК
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