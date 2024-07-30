Двоих спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде из-за употребления допинга

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) подтвердил дисквалификации иракского дзюдоиста Саджада Ганима Сехена и нигерийской боксерши Синтии Темитайо Огунсемилоре, которые ранее были отстранены за нарушение антидопинговых правил.

Допинг проба дзюдоиста от 23 июля показала положительный результат на наличие в организме запрещенных стероидов метандиенона и болденона. 27 июля стало известно, что в организме Огунсемилоре обнаружили запрещенное вещество фуросемид.

В ночь на 28 июля CAS ADD рассмотрел два олимпийских дела в Париже и подтвердил временное отстранение двух спортсменов.