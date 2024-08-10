Джейк Пол заявил о намерении участвовать в Олимпиаде-2028

Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) сообщил о своих планах принять участие в летних Олимпийских играх-2028.

«Я собираюсь участвовать. Устал ждать очередного золота для сборной США. Я собираюсь это сделать, почему бы и нет? 2028 год, Олимпийские игры, вы слышали это здесь первыми — золотая медаль», — приводит слова Пола talkSPORT.

В своем последнем бою блогер одержал победу над бывшим бойцом UFC Майком Перри, нокаутировав его в шестом раунде. Поединок состоялся 20 июля в главном бою вечера бокса во Флориде.

Пол 15 ноября должен подраться с Майком Тайсонов на стадионе AT&T в Далласе, США.