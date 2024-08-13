Джейк Шилдс: «Провалившие гендерный тест боксеры — мужчины»

Бывший чемпион Strikeforce в среднем весе Джейк Шилдс (33-11) продолжает верить, что Иман Хелиф и Линь Юйтин являются мужчинами.

«Двое мужчин соревновались в женском боксе на Олимпийских играх. Оба провалили тесты на пол и тестостерон, — написал Шилдс в соцсети X. — Оба взяли золото, не проиграв ни одного раунда. Многие люди полностью отрицают это и будут продолжать притворяться, что это женщины».

Хелиф стала олимпийской чемпионкой по боксу. В финальном бою в весовой категории до 66 кг Хелиф одержала победу над спортсменкой из Китая Лиу Ян. Судьи единогласно присудили победу Хелиф со счетом 5:0.

Линь Юйтин завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 кг, в финале она победила Юлию Шеремету из Польши. Судьи единогласно присудили победу Линь Юйтин со счетом 5:0.