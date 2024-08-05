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Сегодня, 16:32

Экс-врач IBA назвал проваливших гендерный тест боксерш мужчинами

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Бывший глава медицинской комиссии Международной ассоциации бокса (IBA) Иоаннис Филиппатос заявил, что результаты гендерного теста алжирской боксерши Иман Хелиф и представительницы Тайваня Линь Юйтин показывают, что они мужчины.

«Медицинские результаты, результаты анализа крови говорят, что эти боксеры — мужчины. Мы пытаемся понять, почему так произошло. Хелиф — очень хороший боксер, мы ничего против него не имеем. Проблема не в этом, а в том, что у нас есть ответ из лабораторий. И этот ответ не эквивалентен критериям, техническим правилам IBA. Я не могу вам сказать, родились ли они женщинами», — заявил Филиппатос на пресс-конференции IBA.

В четверг, 1 августа, итальянка Анджела Карини снялась с поединка по боксу в 1/8 финала Олимпийских игр против Хелиф. Итальянская спортсменка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.

Позже IBA сообщила, что выплатит итальянке денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов после событий на Олимпиаде.

Линь Юйтин дошла до полуфинала олимпийских соревнований. После победы в 1/4 финала болгарка Светлана Станева отказалась от рукопожатий.

Олимпиада
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Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф призвала людей отказаться от травли