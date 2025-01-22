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Бокс

Лос-Анджелес-2028

Сегодня, 23:01

Глава Международной ассоциации бокса Кремлев написал открытое письмо Дональду Трампу

Даниил Аршавский
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой поспособствовать включению бокса в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Международный олимпийский комитет и его нынешнее руководство за последние 12 месяцев объявили, что бокс не будет включен в олимпийскую программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Мы будем очень признательны, если ваша команда изучит эту ситуацию», — приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

Президент организации также заявил, что поддерживает законопроект, одобренный Конгрессом США, по которому запрещено участие трансгендерных спортсменов в женских видах спорта. По словам Кремлева, закон соответствует политике IBA, направленной на продвижение гендерного равенства и защиту здоровья и благополучия спортсменок.

Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Дональд Трамп
Умар Кремлев
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