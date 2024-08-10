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Париж-2024

Сегодня, 10:36

IBA раскритиковала МОК после золота провалившей гендерный тест боксерши Хелиф на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иман Хелиф.
Фото Reuters
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Международная ассоциация бокса (IBA) отреагировала на золотую медаль алжирской боксерши Иман Хелиф в весовой категории до 66 кг на Олимпиаде в Париже.

Хелиф, которая оказалсь в центре гендерных споров, дошла до финала Олимпиады-2024 и победила китаянку Ян Лю, завоевав олимпийское золото.

«IBA подчеркивает, что соревнования с не имеющими права для выступления спортсменами небезопасны и несправедливы для боксеров-женщин. Прискорбно, что МОК пренебрегает безопасностью женщин-боксеров ради того, чтобы любой ценой раскритиковать IBA, просто из вредности», — говорится в заявлении IBA, которое приводит РИА «Новости».

Иман Хелиф с&nbsp;золотой медалью Олимпиады-2024. Хелиф переписала историю бокса. Интерсекс взяла золото Парижа

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Источник: РИА «Новости»
Бокс
Олимпиада
Иман Хелиф
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