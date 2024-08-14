Адвокат Бушманов — об иске Хелиф: «Вероятность наказания для Маска, Роулинг и Трампа ничтожна»

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подачу иска провалившей гендерный тест алжирской боксерши Иман Хелиф в связи с травлей в интернете.

Ранее Набиль Буди, адвокат Хелиф, рассказал, что бывший президент США Дональд Трамп, американский миллиардер Илон Маск, а также британская писательница Джоан Роулинг фигурируют в иске спортсменки.

«Шансы на успех иска Хелиф напрямую зависят от представленных доказательств предполагаемого киберзапугивания. На мой взгляд таковых нет, поэтому вероятность возможного наказания для Маска, Роулинг и Трампа ничтожна. Хелиф обвиняет их в так называемых «актах киберзапугивания при отягчающих обстоятельствах». Критика, даже жесткая, сама по себе не является киберзапугиванием. У Маска, Роулинг и Трампа есть право на их личное мнение. Учитывая, известные обстоятельства дела, статус ответчиков, маловероятно, что их вообще привлекут к какой-либо ответственности. А сам иск, на мой взгляд, носит больше популистский характер, нежели направлен на достижение юридически-значимых целей», — сказал Бушманов «СЭ».

10 августа стало известно, что Хелиф подала жалобу в прокуратуру Парижа в связи с травлей в интернете.

Денис Сафронов