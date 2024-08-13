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Сегодня, 05:36

Исмаилов: «Михаин Лопес — пример для всех спортсменов»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу кубинца Михаина Лопеса Нуньеса на пятой Олимпиаде.

«Лопес — это пример для всех спортсменов, что нельзя списывать себя со счетов, и даже после 40 лет можно добиваться высоких результатов, побеждая соперников. Не могу сравнить его достижения с Александром Карелиным, потому что они никогда не встречались, и никто не знает, каким бы был исход встречи», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Михаин Лопес и&nbsp;Александр Карелин. Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше

Михаин Нуньес завоевал пятое олимпийское золото в карьере. Ранее кубинец первенствовал в Пекине (до 120 кг, 2008 год), Лондоне (до 120 кг, 2012), Рио-де-Жанейро (до 130 кг, 2016) и Токио (до 130 кг, 2020).

Источник: Metaratings
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