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Париж-2024

Сегодня, 14:52

Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши из Алжира

Алина Савинова
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Итальянская боксерша Анджела Карини, выступающая в весовой категории до 66 кг, на 46-й секунде отказалась продолжать поединок в 1/8 финала Олимпийских игр против алжирки Иман Хелиф.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф и представительницу Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Иман Хелиф (слева). Еще один инцидент на Олимпиаде: МОК допустил до турнира по боксу спортсменок, отстраненных за повышенный тестостерон

«Мне было чертовски больно. Я получила второй удар в нос, было так больно, что я не хотела продолжать», — цитирует Карини La Gazzetta dello Sport.

После объявлении победителя итальянка отказалась жать Хелиф руку. Она несколько раз подчеркнула несправедливость ситуации и расплакалась прямо посреди ринга.

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Бокс
Олимпиада
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