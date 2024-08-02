Итальянская боксерша Карини заявила о готовности обнять алжирку Хелиф

Итальянская боксерша Анджела Карини объяснила, почему не попрощалась с алжиркой Иман Хелиф после стремительного поражения в 1/8 финала Олимпиады в Париже.

«Это не был преднамеренный жест, на самом деле я прошу прощения у вас и у всех. Я злилась, потому что моя Олимпиада уже сгорела, но я ничего не имею против Хелиф, даже если бы я встретила ее снова, я бы ее обняла», — цитирует Карини il Fatto Quotidiano.

В четверг, 1 августа, во время поединка по боксу в 1/8 финала Игр-2024 итальянская спортсменка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась от продолжения боя против Хелиф. Итальянка заявила, что ей было невыносимо терпеть боль после удара от Иман, поэтому она решила сдаться. 2 августа Карини объявила о завершении спортивной карьеры.