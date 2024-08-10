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Париж-2024

Сегодня, 09:11

Китайская боксерша Ян Лю прокомментировала поражение от Хелиф

Виктория Кравченко
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Китайская спортсменка Ян Лю прокомментировала поражение в поединке с провалившей гендерный тест алжирки Иман Хелиф на Олимпиаде по женскому боксу в весовой категории до 66 кг.

«Я рада за нее. Я уважаю всех и даже буду учиться у нее — с точки зрения бокса», — цитирует Ян Лю Reuters.

Хелиф, оказавшаяся в центре гендерных споров, дошла до финала Олимпиады-2024 и победила китаянку Ян Лю, завоевав олимпийское золото.

Вместе с тайваньской спортсменкой Линь Юйтин, которая сразится в субботнем финале в весовой категории до 57 кг, Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира 2023 года. По данным Международной федерации бокса (IBA), они провалили гендерный тест. Однако впоследствии МОК разрешил им выступить в Париже.

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